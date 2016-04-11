Δεν είχε καταλάβει ότι την κυνηγούσε μια αρκούδα ενώ έκανε snowboard! (Video)

Την τρομακτική στιγμή που μια αρκούδα την κυνηγάει εν άγνοιά της βιντεοσκόπησε η snowboarder, Κέλι Μέρφι, στο πάρκο Χειμερινών Αθλημάτων Χακούμπα 47 στην Ιαπωνία.

Η Κέλι ξεκινάει χαρούμενη να απολαύσει την βόλτα της με το snowboard στις χιονισμένες πλαγιές, τραγουδώντας το «Work» της Rihanna. Από πίσω της φαίνεται να την ακολουθεί μια μεγάλη αρκούδα, ενώ εκείνη συνεχίζει να τραγουδάει αμέριμνη.

Η Κέλι ανήρτησε το βίντεο στο youtube, σχολιάζοντας από κάτω: «Θεέ μου! Κοιτάζοντας τα βίντεο που κάνω snowboard, ανακάλυψα ότι μια αρκούδα με κυνηγούσε! Παραλίγο να μου επιτεθεί! Να προσέχετε!».

Σημειώνεται ότι το υψόμετρο στο Χακούμπα φτάνει τα 5.000 μέτρα και οι αρκούδες συχνάζουν στην περιοχή.