Κυρίτσης: Δύσκολη και επικίνδυνη η κατάσταση στην Ειδομένη

«Δύσκολη» και «επικίνδυνη» χαρακτήρισε την κατάσταση στην Ειδομένη ο Γιώργος Κυρίτσης εκπρόσωπος Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega και κατηγόρησε τους αστυνομικούς της ΠΓΔΜ για “αψυχολόγητη βία”.

Ο Γιώργος Κυρίτσης είπε ότι από τα χθεσινά επεισόδια τραυματίστηκαν περισσότερα από 300 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, και πρόσθεσε ότι επτά νοσηλεύτηκαν, χτυπημένοι από πλαστικές σφαίρες.

«Η κυβέρνηση εκτιμά ότι δημιουργείται μια δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, πρώτα απ’ όλα για την ασφάλεια των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, τους οποίους οφείλουμε να προστατεύουμε και γι’ αυτό έγιναν ενέργειες, τις οποίες έπρεπε να κάνει. Η ιστορία του προσφυγικού δεν είναι διασυνοριακή μεταξύ Ελλάδας και FYROM ή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι μία διαδικασία στην οποία εμπλέκονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και θέλει ψυχραιμία απ’ όλους» τόνισε. Υποστήριξε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα αν δεν είχε υπάρξει κινητοποίηση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.

Ο κ. Κυρίτσης, αναφέρθηκε και στη χειρόγραφη επιστολή που ήταν γραμμένη στα αραβικά και η οποία, όπως είπε, εντοπίστηκε έγκαιρα. Σημείωσε, όμως, ότι «μόλις κάτι κυκλοφορήσει σε Twitter και Facebook είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μαζέψεις».

«Ήδη κινούμαστε προς μία αυστηρότερη συνεννόηση με τις ΜΚΟ και με τον κόσμο που απασχολούν ακόμα και με διασυνοριακό τρόπο» ανέφερε ο κ. Κυρίτσης, ενώ συμπλήρωσε: «ζητάμε από την ΕΕ να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται ο συνολικός χειρισμός του όλου ζητήματος, δηλαδή η λογική είναι να χρηματοδοτούνται τα κράτη τα οποία έχουν την ευθύνη της διαχείρισης».

Ερωτηθείς για το χρόνο εκκένωσης του λιμανιού ανέφερε το “ορόσημο” του Πάσχα. Επισήμανε ότι υπάρχουν ήδη έτοιμες 800 θέσεις στον Σκαραμαγκά, ενώ ταυτόχρονα οι ροές έχουν περιοριστεί μετά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας της ΕΕ με την Τουρκία.