search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 09:25
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2016 13:12

Η εκδίκηση ενός ψαριού: Γιγαντιαίος τόνος καταπίνει αμάσητο έναν γλάρο και μετά τον φτύνει (Video)

20.04.2016 13:12
Η εκδίκηση ενός ψαριού: Γιγαντιαίος τόνος καταπίνει αμάσητο έναν γλάρο και μετά τον φτύνει (Video) - Media

Συνήθως οι γλάροι, οι Σούλες και άλλα πουλιά πετάνε επάνω από τη θάλασσα και μόλις εντοπίσουν ένα ψάρι, εφορμούν και το τρώνε. Στην περίπτωση που θα δείτε συνέβη το αντίθετο.

 

 

Συνήθως οι γλάροι, οι Σούλες και άλλα πουλιά πετάνε επάνω από τη θάλασσα και μόλις εντοπίσουν ένα ψάρι, εφορμούν και το τρώνε. Στην περίπτωση που θα δείτε συνέβη το αντίθετο.

Στο λιμάνι της Χιρόνας στην Ισπανία, οι ψαράδες, μετά την ψαριά τους,  απολαμβάνουν να ταΐζουν τα ψάρια με ότι έχει περισσέψει. Στέκονται λοιπόν στον μόλο και ρίχνουν στη θάλασσα τα περισσευούμενα της ψαριάς τους.

Ξαφνικά εκεί που έριχναν σαρδέλες μέσα στο νερό, εμφανίζεται ένας γιγαντιαίος τόνος. Το τεράστιο ψάρια ανοίγει το στόμα του και καταβροχθίζει τις σαρδέλες. Από ψηλά ένας γλάρος παραμονεύει. Μόλις πέφτει μια σαρδέλα το πουλί εφορμά και βουτάει για να τον πιάσει.

Ατυχώς όμως την ίδια κίνηση προς το ψάρι έκανε και ο τόνος ο οποίος άνοιξε το στόμα του και καταβρόχθισε το ψάρι μαζί όμως και τον γλάρο που βρισκόταν στην επιφάνεια της θάλασσας. Τον έκανε μια χαψιά.

Ο τόνος κάνει μια βουτιά και τότε συνειδητοποιεί πως δεν τρώει μόνο μια σαρδέλα αλλά και κάτι άλλο μεγαλύτερο και με… φτερά. Μέσα στο νερό ανοίγει το στόμα του και φτύνει τον γλάρο προς τα έξω. Ευτυχώς που δεν είχε προλάβει να τον καταπιεί .

Το πουλί βγαίνει στην επιφάνεια και αρχικά όλοι νομίζουν ότι είναι νεκρό όμως ύστερα από λίγο συνέρχεται από το σοκ και ξαναπετάει.

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsonas-gynaika-akropoli
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

korisxades-new
TRAVEL

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα – 17χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

tramp new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραμπικότεροι του Τραμπ

shein temu
ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται φόρος 2 ευρώ για δέματα κάτω των 150 ευρώ – Τι αλλάζει από αρχές του 2026 για Temu, Shein, Trendyol και καταναλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 09:16
kafsonas-gynaika-akropoli
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

korisxades-new
TRAVEL

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα – 17χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

1 / 3