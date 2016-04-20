Η εκδίκηση ενός ψαριού: Γιγαντιαίος τόνος καταπίνει αμάσητο έναν γλάρο και μετά τον φτύνει (Video)

Συνήθως οι γλάροι, οι Σούλες και άλλα πουλιά πετάνε επάνω από τη θάλασσα και μόλις εντοπίσουν ένα ψάρι, εφορμούν και το τρώνε. Στην περίπτωση που θα δείτε συνέβη το αντίθετο.

Συνήθως οι γλάροι, οι Σούλες και άλλα πουλιά πετάνε επάνω από τη θάλασσα και μόλις εντοπίσουν ένα ψάρι, εφορμούν και το τρώνε. Στην περίπτωση που θα δείτε συνέβη το αντίθετο.

Στο λιμάνι της Χιρόνας στην Ισπανία, οι ψαράδες, μετά την ψαριά τους, απολαμβάνουν να ταΐζουν τα ψάρια με ότι έχει περισσέψει. Στέκονται λοιπόν στον μόλο και ρίχνουν στη θάλασσα τα περισσευούμενα της ψαριάς τους.

Ξαφνικά εκεί που έριχναν σαρδέλες μέσα στο νερό, εμφανίζεται ένας γιγαντιαίος τόνος. Το τεράστιο ψάρια ανοίγει το στόμα του και καταβροχθίζει τις σαρδέλες. Από ψηλά ένας γλάρος παραμονεύει. Μόλις πέφτει μια σαρδέλα το πουλί εφορμά και βουτάει για να τον πιάσει.

Ατυχώς όμως την ίδια κίνηση προς το ψάρι έκανε και ο τόνος ο οποίος άνοιξε το στόμα του και καταβρόχθισε το ψάρι μαζί όμως και τον γλάρο που βρισκόταν στην επιφάνεια της θάλασσας. Τον έκανε μια χαψιά.

Ο τόνος κάνει μια βουτιά και τότε συνειδητοποιεί πως δεν τρώει μόνο μια σαρδέλα αλλά και κάτι άλλο μεγαλύτερο και με… φτερά. Μέσα στο νερό ανοίγει το στόμα του και φτύνει τον γλάρο προς τα έξω. Ευτυχώς που δεν είχε προλάβει να τον καταπιεί .

Το πουλί βγαίνει στην επιφάνεια και αρχικά όλοι νομίζουν ότι είναι νεκρό όμως ύστερα από λίγο συνέρχεται από το σοκ και ξαναπετάει.