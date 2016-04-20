search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 13:53
20.04.2016 13:22

Ο Κουστουρίτσα πιστεύει ότι οι Κάννες απέρριψαν την ταινία του επειδή έχει σχέσεις με τον Πούτιν! (Photos)

Η νέα του ταινία «On the milky road» με πρωταγωνίστρια την Μόνικα Μπελούτσι δεν επιλέχθηκε για το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ των Καννών.  

 

Η νέα του ταινία «On the milky road» με πρωταγωνίστρια την Μόνικα Μπελούτσι και τον ίδιο δεν επιλέχθηκε για το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ των Καννών.  Από το μυαλό του Εμίρ Κουστουρίτσα δεν πέρασε κάν ότι μπορεί να μην άρεσε η ταινία του. Απλά θεωρεί ότι οι στενές του σχέσεις με την Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν οδήγησαν στην απόρριψη του.

Ο Σέρβος σκηνοθέτης, που έχει κερδίσει δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα, είπε σε ρώσικη εφημερίδα: «υποψιάζομαι ότι κάποιος έδωσε εντολή να απορριφθεί η ταινία μου».

Ο Κουστουρίτσα είχε δηλώσει την υποστήριξη του στην ρωσική εισβολή στην Κριμαία. Ενώ πριν λίγες ημέρες, η μπάντα του «No smoking orchestra» άνοιξε συναυλία στο Παρίσι με τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας.

Με την πρωταγωνίστρια του, Μόνικα Μπελούτσι

