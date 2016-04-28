Ο Σαμ Μέντες πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας (Photos)

Ο Βρετανός σκηνοθέτης Σαμ Μέντες θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης Σαμ Μέντες θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο σκηνοθέτης του «Skyfall» και «Spectre» θα αποφασίσει ποια ταινία θα κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα.

Από τις δικές του ταινίες, η «Ο Δρόμος της Απώλειας» είχε κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βενετίας.

Πολ ΝΙούμαν και Τομ Χάνκς στην ταινία «Ο Δρόμος της Απώλειας», που είχε κάνει πρεμιέρα στη Μόστρα