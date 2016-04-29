search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:52
29.04.2016 07:40

Ο Σακίλ Ο’Νιλ ανακάλυψε το αυτοκαλάθι του Μάρσαλ στα Shaqtin (VIDEO)

Το νέο Shaqtin είναι από τα κορυφαία που έχουμε δει, με τους σταρ του ΝΒΑ να προσφέρουν άφθονο γέλιο

 

Το νέο Shaqtin είναι από τα κορυφαία που έχουμε δει, με τους σταρ του ΝΒΑ να προσφέρουν άφθονο γέλιο. Όμως αυτή τη φορά ανάμεσα στους υποψήφιους γκαφαδόρους είναι και ο Μάρσαλ της Κηφισιάς που τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό με το αυτο-καλάθι του στον αγώνα με τον Άρη!

