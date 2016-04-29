Ο Σακίλ Ο’Νιλ ανακάλυψε το αυτοκαλάθι του Μάρσαλ στα Shaqtin (VIDEO)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το νέο Shaqtin είναι από τα κορυφαία που έχουμε δει, με τους σταρ του ΝΒΑ να προσφέρουν άφθονο γέλιο
Το νέο Shaqtin είναι από τα κορυφαία που έχουμε δει, με τους σταρ του ΝΒΑ να προσφέρουν άφθονο γέλιο. Όμως αυτή τη φορά ανάμεσα στους υποψήφιους γκαφαδόρους είναι και ο Μάρσαλ της Κηφισιάς που τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό με το αυτο-καλάθι του στον αγώνα με τον Άρη!
⚠️ Shaqtin Alert! ⚠️ Shaqtin Alert! Brand new #Shaqtin plays from the past week! https://t.co/UtOty7ZTPG
— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 29, 2016
