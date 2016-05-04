Αυτές οι μυρωδιές φταίνε για τις ημικρανίες σας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πάνω από το 50% των ανθρώπων που πάσχουν από ημικρανία είναι ευαίσθητοι σε συγκεκριμένες μυρωδιές, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Cephalalgia».
Ειδικότερα, η μελέτη έδειξε ότι 7 στα 10 άτομα που πάσχουν από ημικρανίες εκδηλώνουν κρίση εξαιτίας κάποιας έντονης οσμής.
Αυτές είναι οι μυρωδιές που ευθύνονται για τις συχνότερες κρίσεις ημικρανίας:
– Αρώματα 75,7%
– Μπογιές 42,1%
– Βενζίνη 28,6%
– Χλωρίνη 27,1%
