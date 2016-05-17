Νέο εντομοαπωθητικό σαπούνι που προστατεύει από την ελονοσία

Ένα εντομοαπωθητικό σαπούνι δημιούργησαν δύο πρώην φοιτητές από τη Μπουρκίνα Φάσο με σκοπό να ενισχύσει την καταπολέμηση της ελονοσίας με έναν απλό και οικονομικό τρόπο.

Ένα εντομοαπωθητικό σαπούνι δημιούργησαν δύο πρώην φοιτητές από τη Μπουρκίνα Φάσο με σκοπό να ενισχύσει την καταπολέμηση της ελονοσίας με έναν απλό και οικονομικό τρόπο.

Ωστόσο, έχουν ανάγκη από περισσότερα κεφάλαια και επενδυτές για να προχωρήσουν σε δοκιμές του προϊόντος τους ώστε να διαπιστωθεί αν είναι αποτελεσματικό και ασφαλές για τον άνθρωπο

Το εντωμοαπωθητικό σαπούνι, ή αλλιώς Faso Soap, είναι έμπνευση των Μοκτάρ Ντεμπελέ και Ζεράρ Νιγιοντικό, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι Αφρικανοί που κέρδισαν τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Κοινωνικών Επιχειρήσεων το 2013 στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας και έλαβαν το ποσό των 25.000 δολαρίων.

Ο Φραν Λανγκεβέν, στέλεχος της εταιρείας που προωθεί το σαπούνι στην Ουγκαντούγκου, επεσήμανε ότι είναι φτιαγμένο από φυσικά έλαια και φυτά και ότι θα μπορούσε να εμποδίσει την επέκταση της ελονοσίας εξαιτίας της χαμηλής τιμής του.

«Οι άνθρωποι στην Αφρική είναι πολύ επιφυλακτικοί στην αλλαγή των συνηθειών τους. Όμως σαπούνια υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να κάνουν μπάνιο, να καθαρίζουν το σπίτι και να πλένουν τα ρούχα τους», πρόσθεσε.

Το σαπούνι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να απωθεί τα κουνούπια μέχρι και για έξι ώρες από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί. Ρίχνοντας επίσης τα σαπουνόνερα στους δρόμους, τα κουνούπια αδυνατούν να αναπαραχθούν στα στάσιμα νερά.

Το 2014 σημειώθηκαν 214 εκατομμύρια κρούσματα ελονοσίας σε όλον τον κόσμο και 438.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ασθένεια, από τους οποίους οι περισσότεροι προέρχονταν από την Αφρική.