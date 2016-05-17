search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 20:41
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2016 05:47

Νέο εντομοαπωθητικό σαπούνι που προστατεύει από την ελονοσία

17.05.2016 05:47
Χριστούγεννα στον «Ελληνικό Κόσμο»! - Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δεκεμβρίου - Media Gallery 6

Ένα εντομοαπωθητικό σαπούνι δημιούργησαν δύο πρώην φοιτητές από τη Μπουρκίνα Φάσο με σκοπό να ενισχύσει την καταπολέμηση της ελονοσίας με έναν απλό και οικονομικό τρόπο.

 

Ένα εντομοαπωθητικό σαπούνι δημιούργησαν δύο πρώην φοιτητές από τη Μπουρκίνα Φάσο με σκοπό να ενισχύσει την καταπολέμηση της ελονοσίας με έναν απλό και οικονομικό τρόπο.

Ωστόσο, έχουν ανάγκη από περισσότερα κεφάλαια και επενδυτές για να προχωρήσουν σε δοκιμές του προϊόντος τους ώστε να διαπιστωθεί αν είναι αποτελεσματικό και ασφαλές για τον άνθρωπο

Το εντωμοαπωθητικό σαπούνι, ή αλλιώς Faso Soap, είναι έμπνευση των Μοκτάρ Ντεμπελέ και Ζεράρ Νιγιοντικό, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι Αφρικανοί που κέρδισαν τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Κοινωνικών Επιχειρήσεων το 2013 στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας και έλαβαν το ποσό των 25.000 δολαρίων.

Ο Φραν Λανγκεβέν, στέλεχος της εταιρείας που προωθεί το σαπούνι στην Ουγκαντούγκου, επεσήμανε ότι είναι φτιαγμένο από φυσικά έλαια και φυτά και ότι θα μπορούσε να εμποδίσει την επέκταση της ελονοσίας εξαιτίας της χαμηλής τιμής του.

«Οι άνθρωποι στην Αφρική είναι πολύ επιφυλακτικοί στην αλλαγή των συνηθειών τους. Όμως σαπούνια υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να κάνουν μπάνιο, να καθαρίζουν το σπίτι και να πλένουν τα ρούχα τους», πρόσθεσε.

Το σαπούνι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να απωθεί τα κουνούπια μέχρι και για έξι ώρες από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί. Ρίχνοντας επίσης τα σαπουνόνερα στους δρόμους, τα κουνούπια αδυνατούν να αναπαραχθούν στα στάσιμα νερά.

Το 2014 σημειώθηκαν 214 εκατομμύρια κρούσματα ελονοσίας σε όλον τον κόσμο και 438.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ασθένεια, από τους οποίους οι περισσότεροι προέρχονταν από την Αφρική.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gewrgiadis_nikaia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω Νίκαια και όποιος με εμποδίσει θα υποστεί τον νόμο»

batch_pandrosos1
ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα – Πελάτες βρέθηκαν στο κενό

atrAst1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 1-2: Φουλ για οκτάδα οι Περιστεριώτες

karystianou panteio 987- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για τις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών: «Απόλυτη ύβρις – Κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών για να καταστρέψει τα τελευταία στοιχεία»

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Γεωργιάδης δημιουργεί τεχνητή πόλωση με στημένα επικοινωνιακά σόου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 20:35
gewrgiadis_nikaia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω Νίκαια και όποιος με εμποδίσει θα υποστεί τον νόμο»

batch_pandrosos1
ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα – Πελάτες βρέθηκαν στο κενό

atrAst1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 1-2: Φουλ για οκτάδα οι Περιστεριώτες

1 / 3