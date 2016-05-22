ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 12:21
22.05.2016 15:44

Η φωτογραφία που συγκίνησε το διαδίκτυο και η «φροντίδα των καγκουρό»

Χιλιάδες συγκινητικά σχόλια και μηνύματα αλληλεγγύης απέσπασε φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με πρωταγωνιστές ένα μικρό παιδί και τον μπαμπά του που κρατούν στα στήθη τους τα πρόωρα γεννημένα, δίδυμα, μέλη της οικογένειάς τους. 

 

Η φωτογραφία, που έχει κοινοποιηθεί περισσότερες από 20.000 φορές στο Facebook και έχει αποσπάσει χιλιάδες like, τραβήχτηκε στη Δανία και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον οργανισμό «NINO Birth», οπαδό της «φροντίδας των καγκουρό», δηλαδή της μεθόδου που θεωρεί τη σώμα με σώμα επαφή να αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη από τις θερμοκοιτίδες για μωρά που έχουν γεννηθεί πρόωρα.

«Το στήθος του γονιού ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ευαίσθητου βρέφους καλύτερα από τη θερμοκοιτίδα. Επίσης, η επαφή σώμα-με σώμα μαθαίνει στο μωρό να αναπνέει καλύτερα. Έτσι, το νεογέννητο ηρεμεί περισσότερο, κερδίζει βάρος γρηγορότερα, ενώ έχει μικρότερο κίνδυνο να του μεταδοθούν τα βακτήρια του νοσοκομείου και να μολυνθεί από επικίνδυνες λοιμώξεις», εξηγεί επικεφαλής του οργανισμού που εδρεύει στη Νότια Αφρική.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη τρυφερή φωτογραφία, πολλοί χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους επειδή η «μέθοδος του καγκουρό» δεν εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, με μητέρες που είχαν γεννήσει πρόωρα να επισημαίνουν ότι είχε βοηθήσει και τα δικά τους μωρά να αναρρώσουν.

 

