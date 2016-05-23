Βομβιστές αυτοκτονίας πραγματοποίησαν διπλή επίθεση στην Υεμένη – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Δυο βομβιστές επιτέθηκαν στην πόλη Άντεν, η οποία βρίσκεται στο νότιο κομμάτι της Υεμένης.
Οι επιθέσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 45 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Οι δράστες στόχευσαν τους νεοσύλλεκτους του στρατού της χώρας, καθώς η μια επίθεση έγινε σε κέντρο στρατολόγησης ενώ η άλλη έξω από το σπίτι ενός διοικητή του στρατού στο οποίο ήταν μαζεμένοι νεοσύλλεκτοι.
Η διαμάχη στην Υεμένη είναι μεταξύ της κυβέρνησης της χώρας και των ανταρτών Σια οι οποίοι έχουν υπό τον έλεγχο τους την πρωτεύουσα Σαναά και έχουν την υποστήριξη ενός πρώην προέδρου της χώρας.
