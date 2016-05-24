search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:58
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2016 14:12

Πήγαν για σαφάρι, κοιμήθηκαν στις σκηνές τους και το πρωί ξύπνησαν περικυκλωμένοι από λιοντάρια (Video)

24.05.2016 14:12
Κολύμπησε δίπλα σε θαλάσσιο λιοντάρι και τη δάγκωσε - Έμειναν τα δόντια του στο πόδι της (Photos/Video) - Media

Ο θάνατος τους πλησίασε και στην κυριολεξία τους άγγιξε και έφυγε. Μια αγέλη λιονταριών έγλειφε τις τέντες από τις σκηνές που κοιμόντουσαν.

 

 

Ο θάνατος τους πλησίασε και στην κυριολεξία τους άγγιξε και έφυγε. Μια αγέλη λιονταριών έγλειφε τις τέντες από τις σκηνές που κοιμόντουσαν.

Κατασκηνωτές είχαν πάει για σαφάρι στο πάρκο Καλαγκάδι στα σύνορα της  Μποτσουάνα με τη Νότιο Αφρική. Αφού την πρώτη μέρα περιηγήθηκαν στο αχανές πάρκο και είδαν με τα μάτια τους, τα άγρια ζώα, έστησαν τις σκηνές σε ένα ξέφωτο και εξαντλημένοι έπεσαν για ύπνο.

Το βράδυ άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς αλλά η εξάντληση των κατασκηνωτών ήταν τόσο μεγάλη που κανείς δεν κουνήθηκε από τη σκηνή του να δει τι συμβαίνει. Αξημέρωτα όμως, με το πρώτο «σκάσιμο» του ήλιου, μια παράξενη ησυχία επικρατούσε και δεν ήταν επειδή κοιμόντουσαν.

Μια αγέλη λιονταριών είχε εμφανιστεί. Λέαινες έκαναν τη βόλτα τους ανάμεσα στις σκηνές. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμόντουσαν ακόμη, αλλά όσοι είχαν ξυπνήσει βαστούσαν την ανάσα τους. Κάποια στιγμή έγινε κάτι που κανείς δεν περίμενε.

Τα λιοντάρια πλησίασαν τις σκηνές άγγιξαν τις μουσούδες τους στα πανιά και άρχισαν να τις γλείφουν. Διψούσαν και το νερό που είχε πέσει το προηγούμενο βράδυ είχε ποτίσει το πανί και τα λιοντάρια το έγλειφαν για να ξεδιψάσουν.

Κάποιοι είχαν αφήσει επίσης στη φωτιά (που είχε πλέον σβήσει) τις κατσαρόλες από το βραδινό δείπνο. Η μυρωδιά αυτή εικάζεται ότι προσέλκυσε την αγέλη. Κάποια λιοντάρια άρχισαν να μυρίζουν τις άδειες κατσαρόλες αλλά δεν εντόπισαν φαγητό.

Τελικά η αγέλη απομακρύνθηκε το ίδιο ήρεμα και αθόρυβα όπως εμφανίσθηκε, αφού πρώτα ξεδίψασε. Μάλιστα κάποιοι από τους κατασκηνωτές δεν κατάλαβαν καν τι είχε συμβεί και πόσο κοντά τους είχε αγγίξει ο κίνδυνος. Κάποιος που μόλις είχε ξυπνήσει, βγήκε από τη σκηνή του, τεντώθηκε νωχελικά και όταν είδε τους άλλους κατασκηνωτές λευκούς σαν το πανί, ρώτησε αφελώς: «Τι έγινε παιδιά τι έχασα;»

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

ukraine_soldiers_mew
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

kefalonia_nekros
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 26χρονου – Ανασύρθηκε νεκρός από τον βυθό, μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

geroulanos-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζεύει και πάει στο συνέδριο τη «βελόνα» ο Γερουλάνος – Υποβαθμίζει το αυτοδιοικητικό μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:58
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

ukraine_soldiers_mew
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

1 / 3