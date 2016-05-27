Αναδίπλωση Κυρίτση για τους «μενουμευρωπαίους»: Εννοούσα τα πιο εύπορα στρώματα

Σε πλήρη αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σχετικά με την μετακύληση των βαρών του μνημονίου στους «μενουμευρωπαίους».

Σε πλήρη αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σχετικά με την μετακύληση των βαρών του μνημονίου στους «μενουμευρωπαίους».

Ειδικότερα, ο Γ. Κυρίτσης διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ: «Εννοούσα τα πιο εύπορα στρωματά, τις κατά τεκμήριο εύπορες κοινωνικές ομάδες, που έδωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά στις δυνάμεις του ‘Ναι’ στο δημοψήφισμα και τα χαμηλότερα ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι λαϊκές δυνάμεις που ψηφίσαν «Όχι» στο δημοψήφισμα δεν τάχτηκαν υπέρ του Μνημονίου, αλλά ψήφισαν τον Σεπτέμβριο τον ΣΥΡΙΖΑ για να διαχειριστεί καλύτερα το μνημόνιο.

Τέλος, υποστήριξε ότι κάτι αντίστοιχο είχε πει την περασμένη Κυριακή στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.