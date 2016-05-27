ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 00:12
27.05.2016 08:10

Αναδίπλωση Κυρίτση για τους «μενουμευρωπαίους»: Εννοούσα τα πιο εύπορα στρώματα

Σε πλήρη αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σχετικά με την μετακύληση των βαρών του μνημονίου στους «μενουμευρωπαίους».

 

Ειδικότερα, ο Γ. Κυρίτσης διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ: «Εννοούσα τα πιο εύπορα στρωματά, τις κατά τεκμήριο εύπορες κοινωνικές ομάδες, που έδωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά στις δυνάμεις του ‘Ναι’ στο δημοψήφισμα και τα χαμηλότερα ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι λαϊκές δυνάμεις που ψηφίσαν «Όχι» στο δημοψήφισμα δεν τάχτηκαν υπέρ του Μνημονίου, αλλά ψήφισαν τον Σεπτέμβριο τον ΣΥΡΙΖΑ για να διαχειριστεί καλύτερα το μνημόνιο.

Τέλος, υποστήριξε ότι κάτι αντίστοιχο είχε πει την περασμένη Κυριακή στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

google_news_icon

Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

donald_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θετικός σε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά όχι μέρος των διαπραγματεύσεων με Ιράν

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

bayern
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Στα ημιτελικά η Μπάγερν σε ματσάρα στο Μόναχο, 4-3 την Ρεάλ – Στους «4» και η Άρσεναλ μετά το 0-0 με τη Σπόρτινγκ στο Λονδίνο

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

