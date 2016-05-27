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27.05.2016 08:44

Η Google δικαιώθηκε στη νομική της διαμάχη με την Oracle

27.05.2016 08:44
Πόλεμος μεταξύ Google και ΜΜΕ - Media

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Η Google πέτυχε σήμερα μια σημαντική νομική νίκη στη μακροχρόνια διαμάχη της με την Oracle σχετικά με το λογισμικό Android, το οποίο χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων. 

   

 

Η Google πέτυχε σήμερα μια σημαντική νομική νίκη στη μακροχρόνια διαμάχη της με την Oracle σχετικά με το λογισμικό Android, το οποίο χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων. Το σώμα των ενόρκων επικύρωσε ομόφωνα τους ισχυρισμούς της Google ότι η χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης Java της Oracle για τη δημιουργία του Android προστατεύεται από τη δίκαιη χρήση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δίνοντας ένα τέλος στη δικαστική διαμάχη, χωρίς ωστόσο η Oracle να καταφέρει να πάρει τα 9 δις δολάρια που ζητούσε ως αποζημίωση.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Google ανέπτυξε το Android αντιγράφοντας παράνομα σημαντικά τμήματα της τεχνολογίας της Java ώστε να εισέλθει άμεσα στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας» δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Σύμβουλος της Oracle, Ντόριαν Ντάλεϊ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, χαρακτήρισε σε ανακοίνωσή της την ετυμηγορία των ενόρκων ως «μια σημαντική νίκη για το οικοσύστημα του Android, για την κοινότητα της Java και για τους προγραμματιστές λογισμικού που βασίζονται σε ανοιχτές και ελεύθερες γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία καινοτόμων καταναλωτικών προϊόντων».

Η δίκη παρακολουθείται στενά από τη βιομηχανία λογισμικού, αφού υπήρχαν φόβοι ότι μια νίκη της Oracle θα μπορούσε να δώσει κίνητρο για περισσότερες αγωγές γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα λογισμικού.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Google επικαλέστηκε μάρτυρες υψηλού προφίλ, όπως ο πρόεδρος της Alphabet Έρικ Σμιντ, ώστε να πείσει τους ενόρκους ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε τη Java για να δημιουργήσει το δικό της καινοτόμο προϊόν και ουδέποτε έκλεψε την πνευματική ιδιοκτησία άλλης εταιρείας, όπως ισχυρίζεται η Oracle.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο περί «δίκαιης χρήσης» των πνευματικών δικαιωμάτων είναι επιτρεπτή η περιορισμένη χρήση υλικού χωρίς να είναι απαραίτητη η άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων για σκοπούς όπως η έρευνα.

Στην ανακοίνωσή της η Oracle αναφέρει ότι έχει πολλούς λόγους για να ασκήσει έφεση και είναι κάτι που σκοπεύει να πράξει στο άμεσο μέλλον.

 

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