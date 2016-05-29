Γ.Κυρίτσης: «Η Ειδομένη τελείωσε»

Ο Γιώργος Κυρίτσης διαβεβαιώνει ότι η Ειδομένη όπως την ξέραμε, έχει τελειώσει και με τον ίδιο τρόπο, ειρηνικά, θα εκκενωθούν και οι άλλες άτυπες δομές.

«Θεωρούμε ότι η ιστορία της Ειδομένης, έτσι όπως τη γνωρίσαμε το τελευταίο δίμηνο έχει τελειώσει», τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης, Γιώργος Κυρίτσης, και διαβεβαιώνει ότι η εκκένωση και των άλλων άτυπων δομών στην ευρύτερη περιοχή θα γίνει στο ίδιο ειρηνικό πρότυπο.

Ο κ. Κυρίτσης παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις στα κέντρα φιλοξενίας, αλλά όπως λέει «προσπαθούμε κάθε φορά να βελτιωνόμαστε», ενώ επισημαίνει πως σε ό,τι αφορά τα παιδιά πρόσφυγες θα ληφθεί μέριμνα για την εκπαίδευσή τους. «Το υπουργείο Παιδείας δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση» σημειώνει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης επισημαίνει ακόμη πως υπάρχουν καθυστερήσεις στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ενώ για την Υπηρεσία Ασύλου σημειώνει πως προικοδοτήθηκε με προσωπικό και ξένους ειδικούς και «σιγά- σιγά βρίσκει τον ρυθμό της».

Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα στη διαχείριση του προσφυγικού τονίζει ότι η χώρα μας χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη βοήθεια σε όλους τους τομείς απ’ αυτή που παίρνει.

Ο κ. Κυρίτσης, ο οποίος πρόσφατα κατέλαβε την έδρα της παραιτηθείσας από το βουλευτικό αξίωμα Βασιλικής Κατριβάνου, αναφέρεται και στην κριτική που δέχθηκε για το άρθρο του στην “Αυγή” και στα όσα γράφει περί ταξικού πολέμου, ερμηνεύοντάς την «ως μία προσπάθεια της αντιπολίτευσης να βρει ατζέντα υπό το φως ότι η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε και δεν πήγαν τα πράγματα όπως περίμεναν».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Ερ: Η εκκένωση της Ειδομένης ήταν το μεγάλο στοίχημα για να μπει σε νέα βάση το προσφυγικό. Το κερδίσατε ή ενδόμυχα ανησυχείτε ότι πολλοί απ’ αυτούς που δεν επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία θα ξαναγυρίσουν και η ιστορία θα επαναληφθεί;

Απ: Όχι, θεωρούμε ότι η ιστορία της Ειδομένης έτσι όπως τη γνωρίσαμε το τελευταίο δίμηνο έχει τελειώσει. Ήταν ένα στοίχημα για εμάς, με την έννοια ότι ήταν ένας μεγάλος, άτυπος καταυλισμός, πολύ κοντά στη συνοριακή γραμμή, με όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά. Όπως έγινε και με τον Πειραιά, όταν κάποιοι ακραίοι κραύγαζαν «μπείτε με τα ΜΑΤ, ανοίξτε κεφάλια, πετάξτε τους όλους έξω», εμείς επιλέξαμε την ήπια προσέγγιση, τη δημιουργία κατάλληλων χώρων φιλοξενίας πρώτα και μετά τη μεταφορά των ανθρώπων. Αυτό έγινε και με την Ειδομένη.

Ερ: Η αστυνομική παρουσία στην Ειδομένη θα συνεχιστεί και για πόσο καιρό; Και θα ακολουθήσετε την ίδια επιχειρησιακή προσέγγιση στην εκκένωση των άλλων άτυπων καταυλισμών στην περιοχή;

Απ: Όταν λέμε Ειδομένη εννοούμε τη συνολική περιοχή, που περιλαμβάνει και τα βενζινάδικα και τη γύρω περιοχή. Οπωσδήποτε θα υπάρξει επιχείρηση, η οποία θα είναι αστυνομικού τύπου, δηλαδή στο ίδιο πρότυπο, ειρηνική, και θεωρούμε πως και πάλι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ιδιαίτερο. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον καταυλισμό, πιστεύω ότι θα υπάρχει σταθερή αστυνομική παρουσία εκεί- τώρα τα λεπτομερή επιχειρησιακά δεν τα γνωρίζω. Και πιστεύω πως και ο όποιος εξοπλισμός έχει μείνει εκεί και είναι αξιοποιήσιμος θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μεταφερθεί και να αξιοποιηθεί, διότι ο χειρισμός του προσφυγικού συνολικά γίνεται με μία διαδικασία που προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκι σε οικονομικό επίπεδο.

Ερ: Οι πρόσφυγες, ωστόσο, διαμαρτύρονται ότι οι συνθήκες σε κάποια από τα κέντρα φιλοξενίας δεν είναι καλές ή ανάλογες της Ειδομένης. Πώς απαντάτε; Να σημειώσουμε ότι και ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας είπε στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ειδομένη πως θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε κάποια κέντρα.

Απ: Οπωσδήποτε. Το μείζον ήταν να αδειάσει η Ειδομένη, να μεταφερθεί ο κόσμος σε στεγασμένους χώρους, όπου οι συνθήκες είναι καλύτερες από την Ειδομένη- αλλά φυσικά υπάρχουν ελλείψεις, και οι ελλείψεις αυτές καταγράφονται. Οι βελτιώσεις που θα γίνουν, θα γίνουν και με βάση την εμπειρία της εγκατάστασης ανθρώπων, γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο χειρισμός του προσφυγικού δεν γίνεται με βάση κάποια πρωτόκολλα, τα οποία υπήρχαν από το παρελθόν και τα οποία δεν είχαμε παρά να τα ακολουθήσουμε. Δεν υπήρχε αντίστοιχο προηγούμενο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούμε κάθε φορά, μερικές φορές γίνονται λάθη, υπάρχουν αβλεψίες, άλλες φορές είμαστε καλύτεροι από ό,τι περιμένουμε. Προσπαθούμε κάθε φορά να βελτιωνόμαστε.

Ερ: Πόσο καιρό εκτιμάτε πως θα χρειαστεί να μείνουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα; Και για πόσο καιρό η χώρα μας είναι έτοιμη να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους; Να μην ξεχνάμε π.χ. ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών είναι παιδιά που από τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να ακούσουν το σχολικό κουδούνι.

Απ: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να απαντηθεί. Οπωσδήποτε δεν θα μείνει όλος αυτός ο κόσμος εδώ για πάντα. Κάποιοι θα μετεγκατασταθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή έχει καθυστερήσει και υπάρχει και κριτική, αλλά και αυτοκριτική από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βδελυγμία που επιδεικνύεται από άλλες χώρες. Κάποιοι θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, κάποιοι θα μείνουν εδώ. Τώρα, τον Σεπτέμβριο, προφανώς τα παιδιά σχολικής ηλικίας θα πρέπει να πάνε σχολείο. Όσοι είναι εδώ θα ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη. Το υπουργείο Παιδείας δουλεύει ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

Ερ: Αναφερθήκατε στη διαδικασία της μετεγκατάστασης που έχει καθυστερήσει. Ωστόσο αργούς ρυθμούς φαίνεται να ακολουθεί και η διαδικασία των επαναπροωθήσεων.

Απ: Είναι διαφορετικές οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες στα νησιά γίνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Να μην ξεχνάμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου στην Ελλάδα ήταν μέχρι πρότινος μία μικρή υπηρεσία. Τώρα αναπτύχθηκε και προικοδοτήθηκε με προσωπικό και μέσα και με ξένους ειδικούς, οπότε σιγά- σιγά βρίσκει τον ρυθμό της.

Ερ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας -τόσο οικονομικής όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό- για τη διαχείριση του προσφυγικού; Μόλις χθες είδαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίγει ακόμη περισσότερο την κάνουλα για την Τουρκία και να αποδεσμεύσει άλλα 47 εκατ. ευρώ.

Απ: Δεν θέλω να συσχετίσω τη στάση απέναντι στην Τουρκία με τη στάση απέναντι στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία και της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση στην Ελλάδα, αν κανείς θα έλεγε ότι η Ελλάδα δεν ενισχύεται θα ήταν άδικο, και αν έλεγε ότι ενισχύεται επαρκώς θα ήταν υπερβολικός. Η Ελλάδα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη βοήθεια σε όλους τους τομείς απ’ αυτή που παίρνει αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερ: Πρόσφατα, πέραν του ρόλου του εκπροσώπου Τύπου του Συντονιστικού για το Προσφυγικό αποκτήσατε και την ιδιότητα του βουλευτή. Μ’ αυτή την ιδιότητα, πώς απαντάτε στην έντονη κριτική που δεχθήκατε για το πρόσφατο άρθρο σας στην «Αυγή»;

Απ: Το ερμηνεύω ως μία προσπάθεια της αντιπολίτευσης να βρει ατζέντα υπό το φως ότι η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε και δεν πήγαν τα πράγματα όπως περίμεναν. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, λέω κάτι το οποίο είναι απολύτως προφανές για μία κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσωπο, με αριστερό πρόσωπο, όπως είναι η κυβέρνηση. Ότι μεροληπτεί υπέρ των πιο αδύνατων στρωμάτων και ότι οι φτωχοί πλήρωσαν πολύ μεγάλο μερίδιο της κρίσης. Τώρα, αναγκαστικά θα πρέπει και τα πιο εύπορα στρώματα να επωμιστούν αυτό που τους αναλογεί. Τώρα, αν αυτό το πράγμα τους φαίνεται ιεροσυλία ακόμη και να το ακούνε, τι να πω εγώ.