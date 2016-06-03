search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2016 10:55

Ντάνιελ ντέι Λιούις και Πολ Τόμας Άντερσον ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη (Photos)

03.06.2016 10:55
Ντάνιελ ντέι Λιούις και Πολ Τόμας Άντερσον ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη (Photos) - Media

Ο Ντάνιελ ντέι Λιούις είναι ο μοναδικός άντρας στην ιστορία της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου που έχει κατακτήσει 3 φορές το Oscar Α’ ανδρικού ρόλου.

Ο Ντάνιελ ντέι Λιούις είναι ο μοναδικός άντρας στην ιστορία της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου που έχει κατακτήσει 3 φορές το Oscar Α’ ανδρικού ρόλου. Τώρα, επιστρέφει να μας καθηλώσει, παρέα με τον Πολ Τόμας Άντερσον. Το εκρηκτικό δίδυμο, που μας έχει συστηθεί ήδη από την ταινία «There Will Be Blood», επιστρέφει με νέα ταινία η οποία θα μας βάλει για τα καλά στον κόσμο της μόδας των ΄50s.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον, ήταν  «υπεύθυνος» για το Oσκαρ του Ντάνιελ, στην ταινία «There Will Be Blood». Η συνεργασία μεταξύ τους ήταν τόσο δεμένη, που είναι κάτι περισσότερο από πιθανό, οι δυο τους, να συνεργαστούν ξανά, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η «επανένωση» τους.

Ο Ντάνιελ ντέι Λιούις, δεν έχει ξαναπαίξει στην μεγάλη οθόνη από την τελευταία του ταινία, «Lincoln», το 2012 και βρίσκεται σε συζητήσεις με τον επιτυχημένο σκηνοθέτη ενώ εργάζεται ήδη πάνω στο συγκεκριμένο σενάριο.

Λίγα είναι γνωστά για την πλοκή της ταινίας, η οποία αναφέρεται στον κόσμο της μόδας, τη δεκαετία του 1950. Ο σκηνοθέτης, φημολογείται ότι κάνει οντισιόν, για γυναίκες ηθοποιούς, από την Ανατολική Ευρώπη, καθώς ψάχνει άτομα για να υποστηρίξουν τους ρόλους που έχει υπόψη του ενώ ακόμα, τροποποιεί το σενάριο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του

filippiada-fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

pagni new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εργαζόμενος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα

sofia-seilri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό – Η σορός της θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

mitsotakis_politikis-prostasias_1308_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο πρωθυπουργός – Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις πυρκαγιές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:19
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του

filippiada-fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

pagni new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εργαζόμενος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα

1 / 3