Ντάνιελ ντέι Λιούις και Πολ Τόμας Άντερσον ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη (Photos)

Ο Ντάνιελ ντέι Λιούις είναι ο μοναδικός άντρας στην ιστορία της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου που έχει κατακτήσει 3 φορές το Oscar Α’ ανδρικού ρόλου. Τώρα, επιστρέφει να μας καθηλώσει, παρέα με τον Πολ Τόμας Άντερσον. Το εκρηκτικό δίδυμο, που μας έχει συστηθεί ήδη από την ταινία «There Will Be Blood», επιστρέφει με νέα ταινία η οποία θα μας βάλει για τα καλά στον κόσμο της μόδας των ΄50s.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον, ήταν «υπεύθυνος» για το Oσκαρ του Ντάνιελ, στην ταινία «There Will Be Blood». Η συνεργασία μεταξύ τους ήταν τόσο δεμένη, που είναι κάτι περισσότερο από πιθανό, οι δυο τους, να συνεργαστούν ξανά, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η «επανένωση» τους.

Ο Ντάνιελ ντέι Λιούις, δεν έχει ξαναπαίξει στην μεγάλη οθόνη από την τελευταία του ταινία, «Lincoln», το 2012 και βρίσκεται σε συζητήσεις με τον επιτυχημένο σκηνοθέτη ενώ εργάζεται ήδη πάνω στο συγκεκριμένο σενάριο.

Λίγα είναι γνωστά για την πλοκή της ταινίας, η οποία αναφέρεται στον κόσμο της μόδας, τη δεκαετία του 1950. Ο σκηνοθέτης, φημολογείται ότι κάνει οντισιόν, για γυναίκες ηθοποιούς, από την Ανατολική Ευρώπη, καθώς ψάχνει άτομα για να υποστηρίξουν τους ρόλους που έχει υπόψη του ενώ ακόμα, τροποποιεί το σενάριο.