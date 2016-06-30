search
30.06.2016 07:33

Νεκρό…το τέρας του Λοχ Νες; (Photo)

Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου και κάθε φορά που υπάρχει περίπτωση κάποιος να την έχει δει, γίνεται μεγάλος ντόρος.

 

Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου και κάθε φορά που υπάρχει περίπτωση κάποιος να την έχει δει, γίνεται μεγάλος ντόρος.Ο λόγος για τη Νέσσι, το περιβόητο τέρας του Λοχ Νες, η οποία κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες κόσμου στη λίμνη στη Σκωτία στην προσπάθειά τους να δουν το τέρας.Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε η είδηση μαζί με μια φωτογραφία πως στις όχθες της λίμνης βρέθηκε ένας σκελετός, ο οποίος θυμίζει κατά πολύ την εικόνα που έχουμε από τη Νέσσι.

Κανείς δεν είναι σίγουρος πως ο σκελετός βρέθηκε εκεί και αν πρόκειται για πραγματικό σκελετό ή για κάποια φάρσα. Σίγουρα, όμως, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων όσοι μαθαίνουν την είδηση.

