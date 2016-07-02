Άγριο έγκλημα στη Μινεσότα: Αποκεφάλισε τον βιαστή της κοπέλας του

Δολοφόνησε τον φερόμενο βιαστή της συντρόφου του ο 35χρονος Τζόζεφ Κρίστεν Θόρσεν, στη Μινεσότα.

Ο Θόρσεν τραυμάτισε με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ τον Ντέιβιντ Χάιμαν, τον μαχαίρωσε και στη συνέχεια, τον αποκεφάλισε. Τέλος, έσυρε τη σορό του άνδρα και πέταξε το κεφάλι του στο δάσος.

Κανένας δεν είχε δει τον Χάιμαν για πέντε μέρες και η αναφορά της εξαφάνισής του είχε γίνει στην αστυνομία από το Σάββατο. Η σορός του και το κεφάλι του εντοπίστηκαν την Κυριακή.

Η κοπέλα του δράστη είπε στους αστυνομικούς ότι είχαν κάνει χρήση ουσιών πριν τη δολοφονία. Επίσης, αποκάλυψε ότι όταν έμαθε ότι θα πήγαινε ο 20χρονος στο διαμέρισμά τους αναστατώθηκε και του είπε ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά. Μετά την αποτρόπαια πράξη, έφυγαν μαζί από το σπίτι και πήγαν στο δάσος όπου πέταξαν το πτώμα και το κεφάλι του.

Ο 35χρονος και η σύντροφός του κατηγορούνται για φόνο δεύτερου βαθμού στο Itasca County District Court.