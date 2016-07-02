Ελληνοαμερικανός αγόρασε φέρετρο Παρθενώνα (Video – Photos)

Μια απίστευτη παραγγελία Ελληνοαμερικάνου για φέρετρο σε γραφείο τελετών στο Ναύπλιο ολοκληρώθηκε και άφησε άφωνους όσους το είδαν αλλά και τον ίδιο τον ομογενή.

Ο Ελληνοαμερικάνος θέλησε να προετοιμάσει και την τελευταία λεπτομέρεια για το στερνό του ταξίδι και αποφάσισε το φέρετρο να έχει στυλ… τι άλλο… ελληνικό!

Το γραφείο τελετών του Αλέξανδρου Χρυσικού και του Βασίλη Καραφωτιά πρωτοπόρησε και έκανε πραγματικότητα την επιθυμία του πελάτη τους φτιάχνοντας ένα φέρετρο αντίγραφο του Παρθενώνα.

Πρόκειται για μοναδικό σχέδιο με εξαιρετικές λεπτομέρειες σε όψη μαρμάρου ενώ διαθέτει και φωτισμό. Το συγκεκριμένο γραφείο τελετών στο Ναύπλιο όπως ανέφερε ο κ. Χρυσικός μπορεί προσφέρει τα πιο περίεργα φέρετρα σε εκείνους που θέλουν να πραγματοποιήσουν το τελικό τους ταξίδι με… στυλ!

Καμία παραγγελία δεν είναι αξιοπερίεργη για το γραφείο και οι τιμές τους κυμαίνονται από 1.000 και ανεβαίνουν ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη.

Η τιμή εξαρτάται από το χρόνο κατασκευής και κατά πόσο περίπλοκο είναι το σχέδιο. Ο πελάτης μπορεί μάλιστα να προπαραγγείλει το επιθυμητό φέρετρο, το οποίο θα έχει σχεδιαστεί ειδικά στα μέτρα του.

Το εκκεντρικό σχέδιο του Παρθενώνα κοστίζει 4.000 ευρώ και έχει προσελκύσει την περιέργεια του κόσμου που το βλέπει στην βιτρίνα του γραφείου.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr