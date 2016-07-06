Χειροπέδες σε 13 άτομα για μαστροπεία

Δεκατρία άτομα συνελήφθησαν, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τα οποία κατηγορούνται για μαστροπεία, διευκόλυνση ακολασίας, καθώς και για παράβαση των νόμων περί εκδιδόμενων προσώπων, αλλοδαπών και προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, μετά από αστυνομική έρευνα, συνελήφθησαν ένας 31χρονος Έλληνας και μία 26χρονη Αλβανίδα, ιδιοκτήτες τεσσάρων παράνομων οίκων ανοχής στην Αθήνα, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν παράλληλα 11 άτομα, εκ των οποίων ένας 41χρονος Έλληνας, ως φύλακας των οίκων ανοχής, 4 άτομα που διευκόλυναν τη λειτουργία τους και 6 εκδιδόμενες αλλοδαπές.

Επίσης, κατασχέθηκαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, ένα καταγραφικό μηχάνημα και οκτώ κάμερες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.