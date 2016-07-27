«Στο πόδι» η Ψέριμος – Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι είδαν Τούρκους και άκουσαν πυροβολισμούς – Διαψεύδει το Λιμενικό

Έντονη κινητικότητα στην Ψέριμο, όπου έχουν σπεύσει ταχύπλοα του λιμενικού, αλλά και ένα ελικόπτερο, καθώς κάτοικοι καταγγέλλουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στην βόρεια πλευρά του νησιού, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν άτομα να βγάζουν φωτογραφίες.

Σύμφωνα με το onalert.gr, από το οποίο είναι και η φωτογραφία, δεν έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθώς η Ψέριμος βρίσκεται απέναντι από τον κόλπο της Μαρμαρίδας, όπου γίνονται έρευνες για τους Τούρκους επίλεκτους καταδρομείς που, σύμφωνα με το καθεστώς Ερντογάν, είχαν σκοπό να τον δολοφονήσουν.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι «αγνοούνται» 10 σκάφη.

Σε επικοινωνία πάντως που είχε το “Π” με το Λιμενικό, μεταφέρθηκε ότι: “Δεν υπάρχει συμβάν στην Ψέριμο”.