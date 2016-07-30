search
30.07.2016 12:41

H υψηλή ραπτική πάει Ρίο – Δια χειρός Ralph Lauren οι στολές των ΗΠΑ

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο της Βραζιλίας και οι αποστολές των αθλητών καταφθάνουν η μία μετά την άλλη, παρά τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίζουν οι εγκαταστάσεις κι η διοργάνωση γενικότερα.

Όπως σε κάθε ολυμπιάδα έτσι και σ’ αυτήν εκτός από τις επιδόσεις των αθλητών στα αθλήματά τους, εντυπωσιακές θα είναι και οι στολές που φορούν στις τελετές έναρξης και λήξης, άλλοτε με μοντέρνες γραμμές και ύφος, πιστές όμως στα εθνικά χρώματα και σύμβολα των χωρών, κι άλλοτε διατηρώντας το παραδοσιακό στιλ της κάθε χώρας.

Και στην ολυμπιάδα του 2016 πολλές είναι οι χώρες που «επιστράτευσαν» διάσημους και επιτυχημένους σχεδιαστές προκειμένου να σχεδιάσουν τις εμφανίσεις των κορυφαίων αθλητών τους στα στάδια του Ρίο.

O Ralph Lauren υπογράφει τις νέες στολές για την ομάδα των ΗΠΑ. Οι DSquared2 ανέλαβαν την ομάδα του Καναδά. Η Lacoste τους Γάλλους και η Stella McCartney την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Christian Louboutin ντύνει τους αθλητές της Κούβας και για πρώτη φορά σχεδίασε εκτός από παπούτσια και ρούχα. Ο Γάλλος σχεδιαστής υπογράφει τις στολές των αθλητών για τις επίσημες εκδηλώσεις εκτός γηπέδων και τις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Φυσικά σχεδίασε και τα παπούτσια των αθλητών τα οποία κρύβουν μια κατακόκκινη σόλα, το διάσημο χαρακτηριστικό τού οίκου.

