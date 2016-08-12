search
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.02.2026 14:33
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2016 09:23

Δύο κρούσματα ελονοσίας στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

12.08.2016 09:23
Ανησυχία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Νεκρή γυναίκα στις Σέρρες - Media

 

Δύο κρούσματα ελονοσίας, με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης, καταγράφηκαν στον οικισμό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Λαγκαδά από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με τη σύμπραξη του Δήμου Λαγκαδά.

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γερακίνα Μπισμπινά, ανέφερε πως «υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών μας και τα κρούσματα αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Οι δύο συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στη φαρμακευτική αγωγή και είναι καλά στην υγεία τους».

«Άμεσα έχουν ληφθεί, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, με εντατικοποίηση κυρίως του τρέχοντος προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, σε συνδυασμό με πρόσθετες δράσεις τόσο των εναέριων, όσο και των επίγειων μέσων ψεκασμών. Υπήρξε άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τα μέτρα προφύλαξης έναντι της νόσου, από σπίτι σε σπίτι, καθώς και η λήψη αίματος για τις προβλεπόμενες αιματολογικές εξετάσεις», τόνισε η κ. Μπισμπινά.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SAKIS ARNAOUTOGLOU OLOMELEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο πλαίσιο για την αλιεία ζητά ο Σάκης Αρναούτογλου: «Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα δεν υπάρχει αξιόπιστη πολιτική»

mitsotakis-evros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους Κήπους Έβρου ο Μητσοτάκης: «Δεν μας τιμά η εικόνα του συνοριακού σταθμού, ξεκινούν έργα αναβάθμισης»

els_sxoleio
ADVERTORIAL

Η Λυρική πάει σχολείο! Δυναμική έναρξη για το νέο πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων

omadiki
ADVERTORIAL

Τέσσερις τελευταίες παραστάσεις για το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα στο Θέατρο Σφενδόνη

kentriki
ADVERTORIAL

Η οικογένεια των Allwyn Champs γίνεται διεθνής και αναβαθμίζει το επίπεδο στήριξης στον ελληνικό αθλητισμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katamaran new
ΚΟΣΜΟΣ

Προς πώληση έναντι 46 εκατ. ευρώ το This Is It, ένα από τα πιο φουτουριστικά catamaran στον κόσμο

toytagxamon 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τάφος Τουταγχαμών: Επιστήμονες βρήκαν αρχαίο προφυλακτικό και απέσπασαν το DNA του νεαρού φαραώ

NIKOS_KARANIKAS311024
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καρανίκας ζητά την «αποβολή» της Ακρίτα μετά τις δηλώσεις της σχετικά με τον Άδωνι

craig-murphy
LIFESTYLE

Νέες αφίξεις αστέρων του Χόλιγουντ προσεχώς: Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι έρχονται στην Ελλάδα

olga kefalogianni 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «δύσκολη καθημερινότητα» των διδύμων της Όλγας Κεφαλογιάννη: «Τη μία ημέρα ζουν με τη μαμά τους και την άλλη με τον μπαμπά τους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.02.2026 14:33
SAKIS ARNAOUTOGLOU OLOMELEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο πλαίσιο για την αλιεία ζητά ο Σάκης Αρναούτογλου: «Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα δεν υπάρχει αξιόπιστη πολιτική»

mitsotakis-evros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους Κήπους Έβρου ο Μητσοτάκης: «Δεν μας τιμά η εικόνα του συνοριακού σταθμού, ξεκινούν έργα αναβάθμισης»

els_sxoleio
ADVERTORIAL

Η Λυρική πάει σχολείο! Δυναμική έναρξη για το νέο πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων

1 / 3