Δύο κρούσματα ελονοσίας στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Δύο κρούσματα ελονοσίας, με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης, καταγράφηκαν στον οικισμό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Λαγκαδά από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με τη σύμπραξη του Δήμου Λαγκαδά.

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γερακίνα Μπισμπινά, ανέφερε πως «υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών μας και τα κρούσματα αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Οι δύο συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στη φαρμακευτική αγωγή και είναι καλά στην υγεία τους».

«Άμεσα έχουν ληφθεί, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, με εντατικοποίηση κυρίως του τρέχοντος προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, σε συνδυασμό με πρόσθετες δράσεις τόσο των εναέριων, όσο και των επίγειων μέσων ψεκασμών. Υπήρξε άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τα μέτρα προφύλαξης έναντι της νόσου, από σπίτι σε σπίτι, καθώς και η λήψη αίματος για τις προβλεπόμενες αιματολογικές εξετάσεις», τόνισε η κ. Μπισμπινά.