ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:42
25.08.2016 19:23

Άνδρας αποπειράθηκε να εμποδίσει την οχηματοπομπή της Μέρκελ στην Πράγα

H αστυνομία της Πράγας συνέλαβε έναν άνδρα που επιχείρησε να εμποδίσει τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής της καγκελαρίου της Γερμανίας Μέρκελ με το όχημά του, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, σύμφωνα με τον οποίο πάντως η ασφάλεια της Μέρκελ «δεν απειλήθηκε».

Ο άνδρας που οδηγούσε μια μαύρη Mercedes «επιχείρησε να παρεισφρήσει στην οχηματοπομπή κατά τη διάρκεια της πορείας της από το αεροδρόμιο της Πράγας στην έδρα της τσεχικής κυβέρνησης» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Ζόζεφ Μπόκαν.

«Επιχειρώντας να διεισδύσει στην πομπή, προσπάθησε να περάσει το σημείο όπου βρίσκονταν οι αστυνομικοί που επιτηρούσαν τον δρόμο» πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα στελέχη των μονάδων ασφαλείας συνέλαβαν τον άνδρα αφού τον απείλησαν με τα όπλα τους. Η διαδικασία ανάκρισής του συνεχίζεται έως αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου, που δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητά του και τα κίνητρά του.

«Ήταν μόνος, δεν ήταν οπλισμένος, όμως βρήκαμε στο αυτοκίνητό του αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εύκολα ως όπλα, ιδίως κομμάτια σκυροδέματος» πρόσθεσε ο αξιωματικός.

«Η απόπειρα αποτράπηκε αμέσως, χάρη στην επαγγελματική δουλειά των αστυνομικών, η ασφάλεια του προσώπου που βρισκόταν υπό προστασία δεν απειλήθηκε» τόνισε ο Μπόκαν.

Η Άγγελα Μέρκελ έφθασε νωρίτερα στην Πράγα, για μια σύντομη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον πρωθυπουργό Μποχούσλαβ Σομπότκα και τον πρόεδρο Μίλος Ζέμαν.

Με αφορμή την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου διοργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις υποστηρικτών της αλλά και επικριτών της πολιτικής της, ιδίως στο θέμα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.

