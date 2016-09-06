Μυλόπουλος: Μετρό στη Θεσσαλονίκη ως το 2020

«Κατηγορηματικός» ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει μετρό το 2020, δήλωσε εκ νέου σήμερα, με την ευκαιρία της συνέντευξης Τύπου για την 81η ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Γιάννης Μυλόπουλος, ενώ ανακοίνωσε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα αρχίσουν να εκτελούνται τα πρώτα έργα στον σταθμό Βενιζέλου, όπου προβλέπεται η συνύπαρξη της λειτουργίας του μέσου σταθερής τροχιάς, με τις σημαντικές αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια των εργασιών.

«Και τώρα θα μού πείτε “κι άλλοι υποσχέθηκαν ότι το μετρό θα γίνει επιτέλους. Γιατί να σε πιστέψουμε; Η απάντηση είναι ότι θα γίνει, γιατί τώρα λύθηκαν τα προβλήματα» είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη θετική έκβαση των διαφορών μεταξύ δημοσίου και αναδόχου, που είχαν παραπεμφθεί στη διαιτησία και στις αποφάσεις για τη συνύπαρξη μετρό και αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου (ο σταθμός θα βρίσκεται σε λειτουργία το 2021 και θα φιλοξενεί ένα “ζωντανό” μουσείο με τη μορφή ανοιχτού αρχαιολογικού χώρου).

«Όσους ειρωνεύονται και γελούν με το 2020 θα τους απαντήσω ότι το 2020 είναι πολύ πιο κοντά από το ποτέ, γιατί αυτοί που σταμάτησαν το μετρό, προφανώς είχαν στο νου τους το ποτέ» πρόσθεσε και κάλεσε τους Θεσσαλονικείς «να σταματήσουν τη γκρίνια, τη διχόνοια και την ειρωνεία για το μετρό, γιατί είναι ένα έργο για όλους».

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην 81η ΔΕΘ, στους χώρους της διοργάνωσης βρίσκεται ήδη ένα βαγόνι του μετρό. Πρόκειται, σύμφωνα με τον κ. Μυλόπουλο «για βαγόνι demo, που βρισκόταν αναξιοποίητο στο αμαξοστάσιο της Αθήνας και που η μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη στοίχισε ελάχιστα».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο τύπο βαγονιού που θα χρησιμοποιηθεί στο μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ πρόσθεσε, ότι μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ αυτό θα παραμείνει στην πόλη, όπου θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός χώρος. Ο κ. Μυλόπουλος ανακοίνωσε ακόμη, πως ο σταθμός «Συντριβάνι» του μετρό, θα μετονομαστεί σε «Συντριβάνι- Έκθεση» για να αναδειχτεί ο σημαντικός ρόλος της ΔΕΘ στην οικονομική ζωή της πόλης.

Κι ενώ οι εξελίξεις για το μετρό αναμένονται, στην κυκλοφορία δόθηκε η οδός 25ης Μαρτίου, στο ύψος του υπό κατασκευή σταθμού Πατρίκιος, του μετρό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οδών Δελφών και Σόλωνος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η 25ης Μαρτίου διαθέτει πλέον μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ παράλληλα αμφιδρομήθηκε το τμήμα της, μεταξύ των οδών Δελφών και Καρακάση.

Η κυκλοφορία των ΙΧ οχημάτων στο τμήμα της οδού Σνωκ, στο ύψος της συμβολής της με τις οδούς Σόλωνος και 25ης Μαρτίου, στο εξής διακόπτεται.