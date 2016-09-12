Παραολυμπιακοί Ρίο 2016: «Ασημένιος» ο Τριανταφύλλου στην ξιφασκία

Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου, μπορεί να ηττήθηκε 15-7 από τον Ουκρανό Αντόν Ντάτσκο στον μεγάλο τελικό της σπάθης κατηγορίας Β, όμως ολοκλήρωσε με χαμόγελο την παρουσία του στη Βραζιλία, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς!

Αυτό είναι το όγδοο μετάλλιο για την Ελλάδα συνολικά στους Αγώνες και το τρίτο της Δευτέρας, μετά τα δύο χάλκινα στο μεικτό ομαδικό του μπότσια και στη σφαίρα γυναικών από τη Δήμητρα Κοροκίδα!