ΗΠΑ: Τζιχαντιστής ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στη Μινεσότα (Video)

Υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους ήταν ο δράστης της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο της Μινεσότα, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η τρομοκρατική οργάνωση.

Ανακοίνωση των τζιχαντιστών αναφέρει ότι ο άνδρας ανταποκρίθηκε στις σχετικές εκκλήσεις του χαλιφάτου.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Σεντ Κλάουντ που βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μινεάπολις.

Ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 8 ανθρώπους πριν πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικού. Έκανε κάποιες αναφορές στον Αλλάχ και μάλιστα ρώτησε τουλάχιστον έναν άνθρωπο εάν ήταν μουσουλμάνος πριν επιτεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Πηγή: gr.euronews.com