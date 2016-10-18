Η ΕφΣυν κλιμακώνει την κόντρα με τον Λαφαζάνη-Επιμένει για τις δραχμές με τα γαϊδουράκια

Επιμένει η Εφημερίδα των Συντακτών για το χθεσινό της πρωτοσέλιδο για τις «δραχμές με γαϊδουράκι» παρά την κατηγορηματική διάψευση του Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Ο συντάκτης του δημοσιεύματος με νέο του κείμενο απαντά, στην ουσία στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ότι «η Εφ.Συν» από θέση αρχής πάντοτε δημοσιεύει στο ρεπορτάζ της διασταυρωμένες πληροφορίες υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Σε αυτούς τους κανόνες κινήθηκε και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ».

Παράλληλα τονίζει με νόημα δύο πράγματα: Αφενός ότι η συνάντηση Λαφαζάνη-Τσίπρα με τον επικεφαλής της ρώσικης αναπτυξιακής τράπεζας είχε γνωστοποιηθεί επισήμως και ουδείς την έχει διαψεύσει αφετέρου ότι ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη Μακάριος Λαζαρίδης είπε στον ΣΚΑΙ ότι η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και θα πρέπει να συσταθεί εξεταστική.

Πάντως είναι εντυπωσιακό πως το ότι σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών θα επανερχόταν στο θέμα διαψεύδοντας τον Παναγιώτη Λαφαζάνη φαίνεται ότι το γνώριζε και η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ η “Αυγή”, η οποία στο σημερινό της φύλο στη σελίδα 13 φιλοξενεί σχετικό ρεπορτάζ υπό τον τίτλο: «Επιμένει η “Εφ. συν” στο δημοσίευμά της για το τύπωμα δραχμών στη Ρωσία».