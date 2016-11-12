search
12.11.2016

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ …βγαίνει στη σύνταξη – Το αντίο στον κινηματογράφο

Στα 80 του χρόνια, ο πάλαι ποτέ γόης της μεγάλης οθόνης δήλωσε έτοιμος να αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, καθώς άρχισε να τον κουράζει.

«Αρχίζω να κουράζομαι από την υποκριτική. Είμαι από τη φύση μου άνθρωπος ανυπόμονος και μοιραία αρχίζει να με κουράζει η διαδικασία του στήνουμε σκηνή – σκηνή» δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Η απόσυρσή του από την υποκριτική ωστόσο, δεν θα είναι τόσο άμεση.

Αυτή την περίοδο ετοιμάζει δύο ταινίες. Η μία λέγεται «Our Souls at Night» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Τζέην Φόντα και έχει να κάνει με την ερωτική ιστορία μεταξύ δύο υπερήλικων και τη δεύτερη ευκαιρία που έχουν στη ζωή.

Η δεύτερη λέγεται «Old Man With a Gun» και πρωταγωνιστεί με τους Casey Affleck και Sissy Spacek.

