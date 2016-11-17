Η Καίτη Κωνσταντίνου «μεταμορφώθηκε» σε … Ντόναλντ Τραμπ (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η πασίγνωστη ηθοποιός Καίτη Κωνσταντίνου «μεταμορφώθηκε» στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.
Η «μεταμόρφωση» της, η οποία περιλάμβανε τη χαρακτηριστική φράντζα καθώς και την ακόμα πιο χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση στο δέρμα, έγινε για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης για το περιοδικό «Down Town» και ήταν άκρως επιτυχημένη.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.