17.01.2026
17.11.2016

Η Καίτη Κωνσταντίνου «μεταμορφώθηκε» σε … Ντόναλντ Τραμπ (Photo)

Καθηγητής Θεολογίας του ΑΠΘ για τα θρησκευτικά: Ολέθρια η απόφαση του ΣτΕ - Media

 

Η πασίγνωστη ηθοποιός Καίτη Κωνσταντίνου «μεταμορφώθηκε» στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Η «μεταμόρφωση» της, η οποία περιλάμβανε τη χαρακτηριστική φράντζα καθώς και την ακόμα πιο χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση στο δέρμα, έγινε για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης για το περιοδικό «Down Town» και ήταν άκρως επιτυχημένη.

