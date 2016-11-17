Η Καίτη Κωνσταντίνου «μεταμορφώθηκε» σε … Ντόναλντ Τραμπ (Photo)

Η πασίγνωστη ηθοποιός Καίτη Κωνσταντίνου «μεταμορφώθηκε» στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Η «μεταμόρφωση» της, η οποία περιλάμβανε τη χαρακτηριστική φράντζα καθώς και την ακόμα πιο χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση στο δέρμα, έγινε για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης για το περιοδικό «Down Town» και ήταν άκρως επιτυχημένη.