Κλώτσησε τη μπάλα και πέτυχε… γλάρο! (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έναν γλάρο πέτυχε… κατά λάθος ο τερματοφύλακας Νέιλ Πέρρι, όταν έκανε ένα βολέ για να στείλει την μπάλα στο γήπεδο, κατά τη διάρκει του αγώνα κυπέλλου μεταξύ των Alloa Athletic και Peterhead στη Σκωτία.
Το πουλί κατάφερε να ανακάμψει μετά τη σύγκρουσή του με τη μπάλα και πέταξε μακριά, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο:
Πηγή: videoman.gr
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.