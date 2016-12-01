Κλώτσησε τη μπάλα και πέτυχε… γλάρο! (Video)

Έναν γλάρο πέτυχε… κατά λάθος ο τερματοφύλακας Νέιλ Πέρρι, όταν έκανε ένα βολέ για να στείλει την μπάλα στο γήπεδο, κατά τη διάρκει του αγώνα κυπέλλου μεταξύ των Alloa Athletic και Peterhead στη Σκωτία.

Το πουλί κατάφερε να ανακάμψει μετά τη σύγκρουσή του με τη μπάλα και πέταξε μακριά, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο:

