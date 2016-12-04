Έριξε μπουνιά σε καγκουρό για να σώσει το σκύλο του (Video)

Το περιστατικό συνέβη στην Αυστραλία και απέδειξε για ακόμα μια φορά το ισχυρό δέσιμο μεταξύ ανθρώπων και σκύλων.

Όταν είδε το αγαπημένο του κατοικίδιο να βρίσκεται αβοήθητο στα χέρια του καγκουρό, ο άνδρας δεν έχασε χρόνο.

Όρμησε να το σώσει και δε δίστασε, όταν το καγκουρό γύρισε να τον αντιμετωπίσει, να του ρίξει γροθιά στο πρόσωπο για να απομακρυνθεί. Το καγκουρό σκαλώνει και μετά απομακρύνεται από τη σκηνή, ενώ ο σκύλος ξέφυγε σώος.