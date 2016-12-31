Ποιο ποτό να επιλέξετε για να αποφύγετε το hangover

Ουίσκι, κρασί, μπίρα, βότκα ή τζιν; Οι επιλογές πολλές και τις ημέρες των εορτών συνήθως δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε τις ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνουμε, με αποτέλεσμα να μας ταλαιπωρεί ο γνωστός και ιδιαίτερα ενοχλητικός πονοκέφαλος της μέθης.

Γερμανοί ερευνητές έχουν όμως τη λύση και φυσικά δεν είναι η αποχή από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με νέα ευρήματα που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση Alcohol and Alcoholism, η μπίρα είναι πολύ πιο υγιεινή από άλλα αλκοολούχα ποτά, αφού δεν επιβαρύνει τόσο το συκώτι και επίσης είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει hangover. Ο λόγος είναι ότι η μπίρα περιέχει λυκίσκο και μάλιστα όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα της συγκεκριμένης ποικιλίας που θα επιλέξετε στο ζυθοβότανο τόσο το καλύτερο.

Σύμφωνα με πειράματα των ερευνητών σε πειραματόζωα, ο λυκίσκος μειώνει την παραγωγή τοξινών και βλαβερών λιπαρών στο συκώτι, επίδραση που παρατηρείται λόγω της κατανάλωσης άλλων αποσταγμένων ποτών, όπως το ουίσκι, το ρούμι και η βότκα.

«Η κατανάλωση ζυμωμένων αλκοολούχων όπως η μπίρα είναι λιγότερο επιβλαβής συγκριτικά με την κατανάλωση αποσταγμένων ποτών» αναφέρει η Ίνα Μπέργκχαϊμ, ειδικός στην επιστήμη της διατροφολογίας στο γερμανικό Πανεπιστήμιο Φρίντριχ Σίλερ της Ιένας. «Τα στοιχεία μας υποδεικνύουν ότι ο λυκίσκος της μπίρας ευθύνεται γι’ αυτό».

Στο πλαίσιο των πειραμάτων τους, οι ερευνητές χορήγησαν σε ποντίκια ειδικά παρασκευασμένη μπίρα χωρίς λυκίσκο, μπίρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε λυκίσκο ή καθαρό αλκοόλ προκειμένου να προσομοιώσουν την επεισοδιακή κατάχρηση αλκοόλ (binge drinking). Ορισμένα από τα πειραματόζωα έλαβαν απλώς ζαχαρούχο διάλυμα. Στη συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση στο συκώτι, στο αίμα και στο λεπτό έντερο σε διάστημα δύο και δώδεκα ωρών μετά την κατανάλωση του εκάστοτε ποτού.

Η μπίρα με λυκίσκο ήταν το ποτό που οδήγησε στη μικρότερη συσσώρευση λίπους στο συκώτι, επομένως δεν επηρεάστηκε η ικανότητα του οργάνου να απομακρύνει τις τοξίνες από τον οργανισμό. Επίσης, τα ποντίκια που έλαβαν μπίρα με λυκίσκο παρουσίασαν μικρότερα επίπεδα φλεγμονής στο συκώτι τους αλλά και χαμηλότερα επίπεδα συνθετάσης οξειδίου του αζώτου, ενός σύνθετου μορίου που παίζει ρόλο στην εκδήλωση του πονοκεφάλου.

Πηγή: onmed.gr