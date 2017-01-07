Τελικά δεν ήταν πουλί αυτό που συγκρούστηκε με αεροπλάνο όταν προσγειωνόταν στη Μοζαμβίκη (Photos)

Ένα drone φαίνεται να συγκρούστηκε με αεροσκάφος τύπου Boeing 737, στο οποίο επέβαιναν 80 άτομα, κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο της Μοζαμβίκης.

Τα μέλη του πληρώματος άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και πίστεψαν ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με κάποιο πουλί, αλλά κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποκαλύφθηκε ότι οι ζημιές που είχαν γίνει στο αεροσκάφος ήταν από drone.

Η έλλειψη κηλίδων αίματος και φτερών ενίσχυσε την πεποίθηση ότι επρόκειτο για drone.

Τοπικά μέσα στη Μοζαμβίκη έκαναν λόγο για drone, ενώ σε ανακοίνωσή τους οι αερογραμμές LAM Mozambique Airlines το περιέγραψαν ως «εξωτερικό αντικείμενο».