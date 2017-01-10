Επιστρέφει στην Ελλάδα η σορός του Κυριάκου Αμοιρίδη – Τελετή μνήμης στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Επιμνημόσυνη τελετή στο Ρίο πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, οι βραζιλιάνικες αρχές.

Προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη του εκλιπόντος πρέσβη της Ελλάδας στη Βραζιλία Κυριάκου Αμοιρίδη, η σορός του οποίου εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε ένα αυτοκίνητο στο προάστιο Νόβα Ιγκουαζού του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στην εν λόγω τελετή πρόκειται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών καθώς και τα μέλη του εκεί διαπιστευμένου Προξενικού Σώματος.

Κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, έχει μεταβεί στη Βραζιλία ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αργεντινή Δημήτρης Ζεβελάκης ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τον επαναπατρισμό της σορού του κ. Αμοιρίδη.

Στο Ρίο βρίσκεται και κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να διερευνήσει σε συνεργασία με τις βραζιλιανικές Αρχές τις σχετικές με την υπόθεση έρευνες.



Αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, μέριμνα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών είναι να μεταφερθεί η σορός του άτυχου διπλωμάτη στην Ελλάδα και να τελεστεί η κηδεία του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογενείας του.

Στη σημερινή επιμνημόσυνη τελετή στο Ρίο θα παραστούν πρέσβης της Ελλάδας στην Αργεντινή, Δημήτρης Ζεβελάκης, καθώς και ο γενικός πρόξενος στο Σαο Πάολο, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.