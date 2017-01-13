Έφοδος της Επιθεώρησης Εργασίας στα «Παραπολιτικά»- Η αντίδραση Κουρτάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο εκδότης των «Παραπολιτικών» Γιάννης Κουρτάκης, η Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της εφημερίδας.
Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα ήταν η προθεσμία για την απολογία του κ. Κουρτάκη και του κ. Τζένου για τη δικαστική διαμάχη με τον υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο.
Πηγή: enimerosi24.gr
