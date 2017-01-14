search
14.01.2017 10:21

Σε Ψέριμο και Κω ο Κουρουμπλής

Την ευκαιρία να ακούσουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα των κατοίκων της Ψερίμου είχαν σήμερα το πρωί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο υφυπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός, οι οποίοι επισκέφθηκαν το νησί στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιούν από χθες στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Ο υπουργός και ο υφυπουργός Ναυτιλίας έφθασαν νωρίς το πρωί στο νησί με σκάφος του Λιμενικού από την Κω και τους υποδέχθηκε ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Γαλουζής και δημοτικοί σύμβουλοι (η Ψέριμος υπάγεται διοικητικά στον δήμο Καλύμνου) και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για αρκετή ώρα με τους κατοίκους του νησιού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία οξύνονται στην διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

«Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των μικρών νησιών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, ενώ το ίδιο επισήμανε και στους κατοίκους του νησιού ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής, υποσχόμενος ότι η προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα.

Το βασικό πρόβλημα που έθεσαν οι κάτοικοι του νησιού ήταν το θέμα της έλλειψης γιατρού στο νησί, για το οποίο ο υπουργός Ναυτιλίας έκανε γνωστό ότι θα επιχειρηθεί να δοθεί σύντομα λύση σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας και εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, να καλυφθούν οι ανάγκες του νησιού με την παρουσία γιατρού, έστω και κάποιες μέρες της εβδομάδος.

Οι κάτοικοι της Ψερίμου ζήτησαν επίσης να υπάρξουν καλύτερες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και ήδη προς την κατεύθυνση αυτή το υπουργείο προσπαθεί (όπως ανακοινώθηκε) να δρομολογήσει πλοίο στη γραμμή Μαστιχάρι (Κω)- Ψέριμο- Κάλυμνο, πράγμα που θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση του προβλήματος.

Ένα ακόμα ζήτημα που έθεσαν στους κ.κ. Κουρουμπλή και Σαντορινιό οι κάτοικοι του νησιού ήταν το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νησιού, δεδομένου ότι τα ακίνητα στο σύνολο τους ανήκουν είτε στο ελληνικό δημόσιο είτε στον δήμο Καλύμνου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Το ζήτημα αυτό ο κ. Κουρουμπλής υποσχέθηκε ότι θα το εξετάσει σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία με σκοπό να βρεθεί λύση

 

