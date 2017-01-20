search
20.01.2017 14:01

Ανδρική εμμηνόπαυση: Τα 3 βασικά συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε

Σε αντίθεση με τη γυναικεία εμμηνόπαυση που συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες, η ανδρική εμμηνόπαυση είναι πιο σύνθετη υπόθεση, γεγονός που έχει πυροδοτήσει πολλές διαμάχες γύρω από την ύπαρξη και τη σημασία της.

Παλαιότερες έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι πρόκειται για συχνό βιολογικό φαινόμενο, που οδηγεί εκατομμύρια άνδρες στη λήψη ειδικών φαρμάκων για να ανεβάσουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης.

Η πτώση των επιπέδων της συγκεκριμένης ορμόνης, προκαλεί χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, καταθλιπτική διάθεση και έλλειψη ενέργειας, κυρίως στους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους, γι’ αυτό και αρκετοί άνδρες καταφεύγουν στη λήψη σχετικής αγωγής. Αυτά τα συμπτώματαα όμως μπορεί απλώς να αποτελούν σημάδια της φυσιολογικής γήρανσης και όχι της ανδρικής εμμηνόπαυσης, που προκαλείται από την πτώση των επιπέδων της τεστοστερόνης.

Βρετανική μελέτη διατύπωσε με σαφήνεια νέα κριτήρια διάγνωσης της συγκεκριμένης κατάστασης.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αντίθετα με τη γυναικεία εμμηνόπαυση που συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες, μόνο το 2% περίπου των ανδρών ηλικίας 40-79 ετών ανταποκρίνονται πραγματικά στα κριτήρια διάγνωσης του υπογοναδισμού (που μερικές φορές ονομάζεται και ανδρική εμμηνόπαυση) και στις περιπτώσεις αυτές συχνά θα μπορούσε να συσχετισθεί με την μέτρια υγεία ή την παχυσαρκία.

Η μελέτη βασίστηκε σε τυχαίο δείγμα περίπου 3.300 Ευρωπαίων.

Οι Βρετανοί ερευνητές βρήκαν ότι μόνο τα εξής τρία συμπτώματα σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα της τεστοστερόνης:

– Λιγότερες πρωινές στύσεις

– Λιγότερες σκέψεις σεξουαλικού περιεχομένου και

– Στυτική δυσλειτουργία

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτά τα τρία συμπτώματα, μαζί με επίπεδο της ορμόνης κάτω από 3,2 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο αίματος (περίπου το μισό σε σχέση με το φυσιολογικό επίπεδο στους μεσήλικες), πρέπει να συνυπάρχουν σε ένα άνδρα για να μπορεί να διαγνωστεί ότι εμφανίζει «ανδρική εμμηνόπαυση».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των ανωτέρω νέων κριτηρίων μπορεί να προφυλάξει από περιττές διαγνώσεις υπογοναδισμού και να μειώσει την αδικαιολόγητη συνταγογράφηση τεστοστερόνης στους ηλικιωμένους.

Η έρευνα έδειξε ότι άλλα συμπτώματα, όπως η συχνή κόπωση και η έλλειψη δύναμης και ενέργειας (π.χ. για τρέξιμο ή για άρση βάρους), συναντώνται επίσης συχνά στα άτομα με χαμηλά επίπεδα ορμόνης, όμως όχι κάθε φορά, όπως συμβαίνει με τις σεξουαλικές διαταραχές.

Από την άλλη, ορισμένα προβλήματα που μέχρι σήμερα τείνουν να συσχετίζονται με την χαμηλή τεστοστερόνη, όπως το άγχος ή ο κακός ύπνος, δεν έχουν σχέση με την ορμόνη.

 

Πηγή: onmed.gr

