«Λύγισε» η Βούλα Πατουλίδου για το χαμό του πατέρα της (Video)

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης Βούλα Πατουλίδου έχασε τον πατέρα της τον περασμένο Δεκέμβριο και «λυγίζει» στην κάμερα για την απώλεια του.

«Δεν ξεπερνιέται εύκολα. Και από ότι συζήτησα με φίλους και 10 χρόνια να περάσουν, και 20, πάλι θα τον θυμάσαι» είπε η Βούλα Πατουλίδου μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Αποκαλυπτικά χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

«Είδες τι κατάφερες; Νόμιζα είχαν στερέψει. Επειδή κάναμε πρόσφατα τα 40ήμερα, με μία μάνα βράχο, με έναν αδελφό βράχο, με τα εγγόνια του βράχους. Γιατί έδινε αγάπη και έπαιρνε αγάπη χωρίς να παραπονιέται και μάλιστα τώρα που κάναμε τα 40ήμερα ήταν ο παπα – Ευρυπίδης, μια άλλη μορφή στο χωριό μας και μου έπεσε λίγο ψωμάκι κάτω και μου λέει «μην στεναχωριέσαι, ο μπαμπάς σου είναι». Λέω «πού;». «Θα είναι γύρω σου». Αυτό είναι μια μικρή παρηγοριά, απλά δεν μπορώ να τον αγγίζω. Τον νιώθω», συμπλήρωσε.

Πηγή: zappit.gr