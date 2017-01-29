search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 07:48
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2017 16:50

«Λύγισε» η Βούλα Πατουλίδου για το χαμό του πατέρα της (Video)

29.01.2017 16:50
«Λύγισε» η Βούλα Πατουλίδου για το χαμό του πατέρα της (Video) - Media

 

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης Βούλα Πατουλίδου έχασε τον πατέρα της τον περασμένο Δεκέμβριο και «λυγίζει» στην κάμερα για την απώλεια του.

«Δεν ξεπερνιέται εύκολα. Και από ότι συζήτησα με φίλους και 10 χρόνια να περάσουν, και 20, πάλι θα τον θυμάσαι» είπε η Βούλα Πατουλίδου μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Αποκαλυπτικά χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

«Είδες τι κατάφερες; Νόμιζα είχαν στερέψει. Επειδή κάναμε πρόσφατα τα 40ήμερα, με μία μάνα βράχο, με έναν αδελφό βράχο, με τα εγγόνια του βράχους. Γιατί έδινε αγάπη και έπαιρνε αγάπη χωρίς να παραπονιέται και μάλιστα τώρα που κάναμε τα 40ήμερα ήταν ο παπα – Ευρυπίδης, μια άλλη μορφή στο χωριό μας και μου έπεσε λίγο ψωμάκι κάτω και μου λέει «μην στεναχωριέσαι, ο μπαμπάς σου είναι». Λέω «πού;». «Θα είναι γύρω σου». Αυτό είναι μια μικρή παρηγοριά, απλά δεν μπορώ να τον αγγίζω. Τον νιώθω», συμπλήρωσε. 

Πηγή: zappit.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boris new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπόρις Τζόνσον: Χαλαρώνει στις παραλίες της Εύβοιας πίνοντας κοκτέιλ και τρώγοντας πατατάκια

kairos_synnefa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

ukraine_war
ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί σε επιδρομή drones της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και η ειρήνη να έχει διάρκεια

kyklonas new
ΚΟΣΜΟΣ

Kυκλώνας Έριν: Ενισχύεται ξανά στην κατηγορία 4 – Απειλεί τις Μπαχάμες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

praktoreio_opap_tzoker
ΕΛΛΑΔΑ

Τζόκερ: Δύο υπερυχεροί θα μοιραστούν τα 28.500.000 ευρώ - Τα «χρυσά» νούμερα της κλήρωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 07:48
boris new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπόρις Τζόνσον: Χαλαρώνει στις παραλίες της Εύβοιας πίνοντας κοκτέιλ και τρώγοντας πατατάκια

kairos_synnefa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

ukraine_war
ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί σε επιδρομή drones της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

1 / 3