Πενταλογία το Avatar του Τζέιμς Κάμερον

Με αγωνία περιμένουν όλοι οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας και των 3D τη συνέχεια της πρώτης (και αδιαμφισβήτητα καλύτερης) τρισδιάστατης ταινίας, του Avatar.

Μόνο που ο Τζέιμς Κάμερον όταν ολοκλήρωσε την πρώτη ταινία της σειράς είχε άλλα σχέδια και για να τα υλοποιήσει τα τελευταία έξι χρόνια δούλεψε σκληρά και σήμερα δηλώνει ότι στόχος του δεν είναι να γυρίσει μόνο το Avatar 2.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην The Daily Beast είπε ότι «στόχος μου δεν είναι το Avatar 2. Εστιάζω εξίσου στο Avatar 2, 3, 4 και 5. Βρίσκομαι ακριβώς σ’ αυτό το σημείο. Όλες οι συνέχειες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο καθώς μόλις έχω ολοκληρώσει το σενάριο για την πέμπτη συνέχεια της σειράς».

Έτσι με βάση το χρονοδιάγραμμα του σκηνοθέτη τον Αύγουστο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για την δεύτερη ταινία της κινηματογραφικής σειράς με τους Σαμ Γουόρθινγκτον στο ρόλο του Τζέικ και την Ζόε Σαλντάνα ως Νεϊτίρι και με προσωρινό τίτλο «Μάχη με τους ανθρώπους».

«Βρίσκομαι τώρα στην έναρξη της προετοιμασίας. Πρέπει να δουλεύω καθημερινά με τους ηθοποιούς ώστε να είμαστε έτοιμοι τον Αύγουστο, οπότε είμαι απασχολημένος κάθε μέρα με την παραγωγή της ταινίας», δήλωσε ο Κάμερον.

Οι συνέχειες του Avatar ήταν αποφασισμένες από την πρώτη ταινία χωρίς να είναι όμως συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα της κινηματογράφησής τους.

Αν και ακόμα δεν υπάρχει επίσημη αναγγελία για το πότε θα βγει στους κινηματογράφους η δεύτερη ταινία του Avatar, η εταιρεία παραγωγής 20th Century Fox έχει ανακοινώσει ότι στις 20 Δεκεμβρίου του 2018 θα κυκλοφορήσει μία άτιτλη, προς το παρόν, ταινία του Τζέιμς Κάμερον και φυσικά όλοι πιστεύουν πως πρόκειται για το Avatar 2, καθώς και η πρώτη ταινία προβλήθηκε τα Χριστούγεννα του 2009.