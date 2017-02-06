Νεκρός μετανάστης στα κρατητήρια του Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη

Νεκρός βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 45χρονος Αλγερινός μετανάστης στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη. Σύμφωνα με την αστυνομία ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρατητήριο και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο άτυχος άντρας, που είχε συλληφθεί στις 2 Φεβρουαρίου επειδή δεν είχε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο άτυχος άντρας είχε δηλώσει προφορικά στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι είναι χρήστης ναρκωτικών και ότι έπασχε από ηπατίτιδα. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί τέσσερις φορές για ναρκωτικά και μια για κλοπή.