Ξανά στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο George Bush

Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε σήμερα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ George Bush.

Το πλοίο που προσέγγισε στο νατοϊκό αγκυροβόλιο Μαραθίου συνοδευόταν από τρία ακόμα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά για περίπου 10 ημέρες .

Από τις 12 το μεσημέρι άρχισε η σταδιακή αποβίβαση των μελών του πληρώματος

Το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush με το ψευδώνυμο «Εκδικητής», έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 85 αεροσκαφών και ελικοπτέρων και το πλήρωμα του συνολικά προσεγγίζει τα 6.000 άτομα.

Έχει μήκος διαδρόμου 330 μέτρα και η ναυπήγηση του ολοκληρώθηκε το 2009.