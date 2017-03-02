Σώοι οι 85 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο στην Πύλο

Ιστιοφόρο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 85 παράτυποι μετανάστες, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πύλου.

Οι παράτυποι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιος από τους επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα με κινητό τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμάτας και ανέφερε ότι το σκάφος στο οποίο επιβαίνουν αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Ειδοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό σώμα και ξεκίνησαν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή από τρία πλωτά και τρία πλοία που έπλεαν στην περιοχή.

Το ιστιοφόρο με τους παράτυπους μετανάστες εντοπίστηκε τελικά από παραπλέον πλοίο.