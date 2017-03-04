search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:38
04.03.2017 08:35

Συνάντηση Παππά με μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ για τη λειτουργία της ΕΡΤ

4036226.jpg

 

Συνάντηση με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο Παππά είχαν χθες το απόγευμα μέλη του συνδικαλιστικού οργάνου της ΕΡΤ. Στη συνάντηση μετείχε και ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος.

Τα μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ κατέθεσαν υπόμνημα με τα επείγοντα προς επίλυση θέματα, που αφορούν τους εργαζόμενους και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία της ΕΡΤ, στο πλαίσιο των αιτημάτων των πρόσφατων απεργιακών κινητοποιήσεων της ΠΟΣΠΕΡΤ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και υπήρξε διάθεση συνεννόησης και αμοιβαίας συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου την προσεχή Τρίτη 7 Μαρτίου.

