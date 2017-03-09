search
09.03.2017 08:15

Ένας διαφορετικός ρόλος για τον Ματ Ντέιμον

Σε ρόλο αφηγητή ντοκιμαντέρ με θέμα τον Μαραθώνιο της Βοστώνης αναμένεται να δούμε τον Αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και κινηματογραφικό παραγωγό, Ματ Ντέιμον.

Η ταινία έχει ως θέμα την ιστορία της παλαιότερης διοργάνωσης Μαραθωνίου δρόμου στον κόσμο, εξαιρουμένων των Μαραθωνίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, από την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε το 1897, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τραγικό Μαραθώνιο της Βοστώνης, στις 15 Απριλίου 2013, όταν μία βομβιστική επίθεση στη γραμμή του τερματισμού, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις θεατές και να τραυματιστούν 260.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην ευφορία που επικράτησε, την επόμενη χρονιά μετά την επίθεση, το 2014. Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ ο σκηνοθέτης, Τζον Ντόνχαμ τα τελευταία τρία χρόνια, πήρε συνεντεύξεις από πρωταθλητές και ερασιτέχνες που συμμετείχαν στον Μαραθώνιο, όπως επίσης και από κατοίκους της πόλης. Ο Τζον Ντόνχαμ έχει, επίσης, σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Πνεύμα του Μαραθωνίου, ο Μαραθώνιος του Σικάγου».

Ο υπεύθυνος παραγωγής Φρανκ Μάρσαλ, αναφερόμενος στον Ματ Ντέιμον, είπε ότι είναι «ο ιδανικός αφηγητής». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, μεγάλωσε στη Βοστώνη και έχει χειροκροτήσει τους αθλητές που έπαιρναν μέρος, όταν ήταν παιδί.

Η ταινία θα έχει τίτλο «Boston, chronicles the rich history of the marathon» (Βοστώνη, χρονικά της πλούσιας ιστορίας του Μαραθωνίου) και η πρεμιέρα της θα πραγματοποιηθεί στη Βοστώνη, στις 15 Απριλίου, δύο μέρες πριν από τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου στην πόλη.

Πέρσι, ο Μαρκ Γουόλμπεργκ πρωταγωνίστησε στην ταινία «Patriots Day» με θέμα τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης. Φέτος, ο Τζέικ Τζίλενχαλ θα υποδυθεί, στην ταινία «Stronger», έναν επιζώντα της θηριωδίας.

Ο Μαραθώνιος της Βοστώνης στην ανατολική Μασαχουσέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποιείται την Ημέρα των Πατριωτών, την τρίτη Δευτέρα του Απριλίου. Ξεκίνησε το 1897, εμπνευσμένος από την επιτυχία του πρώτου Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Κάθε χρόνο στον αγώνα συμμετέχουν περισσότεροι 30.000 μαραθωνοδρόμοι.

