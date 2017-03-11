search
Η «μεξικανική τεκίλα» άνοιξε… πόλεμο με τον Τραμπ

«Ντόναλντ, είσαι ηλίθιος». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ή μάλλον… έγραψε η μεξικανική εταιρεία Ilegal Mezcal σε κεντρικό τοίχο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη, ανοίγοντας στην ουσία πόλεμο με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο.

Το μήνυμα γράφτηκε στα ισπανικά “Donald eres un pendejo” και προβλήθηκε σε τοίχο στην Union Square με τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από κάτω.

Στόχος της εταιρείας, όπως εξήγησε η ίδια, ήταν να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο αλλά και να συγκεντρώσει χρήματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις ΗΠΑ από τη μεταναστευτική πολιτική που προωθεί ο Τραμπ.

«Θέλαμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σαν εταιρεία. Πρώτα απ’ όλα, είμαστε άνθρωποι με αρχές και ιδανικά. Δεν τα αφήνουμε έξω από την πόρτα όταν πάμε στη δουλειά» δήλωσε ο Αμερικανός ιδρυτής Τζον Ρέξερ, της Ilegal Mezcal στο Business Insider. Ο Ρέξερ μένει μόνιμα στην Οαξάκα του Μεξικό, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας. Όπως λέει ο ίδιος η εταιρεία του εξαρτάται οικονομικά από τις καλές εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ – Μεξικού.

«Συνεργαζόμαστε με Μεξικανούς και από τις δύο πλευρές των συνόρων επομένως καταλαβαίνουμε την πολυπλοκότητα των μεταναστευτικών θεμάτων αλλά βλέπουμε την αδικία που υφίστανται οι μετανάστες» τόνισε.

Πηγή: newmoney.gr

