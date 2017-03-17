Άφησαν την ανήλικη κόρη τους να πεθάνει από ασιτία – Άναυδοι οι αστυνομικοί από την κατάσταση που την βρήκαν (Photos)

Οι αστυνομικοί πλησίαζαν με προσοχή το οίκημα.

Η μυρωδιά έφτανε στις μύτες τους από απόσταση, μυρωδιά περιττωμάτων. Υπήρχαν πολλά ζώα, σκυλιά και γάτες, οπότε εν μέρει μπορούσαν να το δικαιολογήσουν, όμως όχι σε αυτό το βαθμό.

Μπαίνοντας στο σπίτι έκαναν την φρικιαστική ανακάλυψη.

Η άτυχη 16χρονη κειτόταν στο πάτωμα του δωματίου της, φορώντας μια πάνα για ενήλικους. Ήταν νεκρή για μερικές ημέρες ενώ όλο της το δωμάτιο ήταν γεμάτο περιττώματα και ούρα, τόσο ανθρώπων όσο και ζώων.

Οι «γονείς» της, οι άνθρωποι που την είχαν υιοθετήσει, συνελήφθησαν άμεσα και αναμένουν τη δίκη τους ενώ τα ανήλικα αδέρφια της βρέθηκαν επίσης υποσιτισμένα αλλά ζωντανά.

Η ανατριχιαστή υπόθεση συνέβη στην Iowa των Ηνωμένων Πολιτειών.