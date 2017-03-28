ΠΟΥ: Προσοχή – Επιδημία ιλαράς στην Ευρώπη

Επιδημία ιλαράς πλήττει την Ευρώπη, από τη Γαλλία μέχρι την Ουκρανία, λόγω του ανεπαρκούς εμβολιασμού του πληθυσμού, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο ΠΟΥ κατέγραψε “περισσότερα από 500 κρούσματα” στην Ευρώπη, από τα οποία τα 474 σε επτά χώρες: τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Η Ιταλία, όπου έχουν καταγραφεί πάνω από τα μισά κρούσματα (283) και η Ρουμανία, με 17 νεκρούς από τον Ιανουάριο του 2016, είναι οι δύο χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Η ιλαρά, μια ιογενής λοίμωξη ιδιαίτερα μεταδοτική, που συνοδεύεται από υψηλό πυρετό και ερυθηματώδες εξάνθημα, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 134.000 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο το 2015. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν παιδιά κάτω των 5 ετών.

Για την πρόληψη της ιλαράς υπάρχει ένα “ασφαλές και αποτελεσματικό” εμβόλιο, υπενθύμισε ο ΠΟΥ. Δυστυχώς όμως στις επτά χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού είναι μικρότερο του 95%, του ορίου που θεωρείται απαραίτητο να ξεπεραστεί για να εξαλειφθεί η επιδημία.

“Ενώ προοδεύαμε με συστηματικό τρόπο προς την εξάλειψη της ασθένειας τα δύο τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό να βλέπουμε ότι τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη, είπε η Σουζάνα Γιάκαμπ, η διευθύντρια του τομέα της Ευρώπης στον ΠΟΥ.

Στις φτωχότερες χώρες του κόσμου το κόστος του εμβολίου παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για τον εμβολιασμό των κατοίκων, αλλά στην Ευρώπη το πρόβλημα έγκειται μάλλον στον σκεπτικισμό που εκφράζουν ορισμένοι για τα εμβόλια, εκτιμά ο ΠΟΥ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)