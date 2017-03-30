Τζορτζ Κλούνεϊ: Θέλει να δώσει στα παιδιά του ονόματα… τεκίλας

Τα ονόματα που θέλει να δώσει στα δίδυμα αποκάλυψε ο George Clooney, που εμφανίστηκε στο CinemaCon 2017 στο Λας Βέγκας προκειμένου να παρουσιάσει τη νέα του ταινία Suburbicon.

Ο χολιγουντιανός σταρ σκέφτηκε να δώσει, λοιπόν, στην κόρη και το γιο του, ονόματα που εμπνεύστηκε από ένα brand με τεκίλα, το οποίο λέγεται Κασαμίγκος.

Ευτυχώς… η Αμάλ ήταν ανένδοτη και διαφώνησε εξ’ αρχής:

«Η γυναίκα μου λέει ότι δεν μπορώ να ονομάσω τα δίδυμα Casa και Amigos. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου επιτρέπει να κάνω» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.