08.05.2017 06:44

Η Νταϊάν Κίτον βραβεύεται από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου

Με το βραβείο Life Achievement του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου θα τιμηθεί η ηθοποιός Ντάιαν Κίτον

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα είναι ο 45ος αποδέκτης του βραβείου ως ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς καριέρας της. Το Ινστιτούτο επιβεβαίωσε την περασμένη Παρασκευή την είδηση, σημειώνοντας ότι η απονομή θα γίνει στις 8 Ιουνίου στο Λος Άντζελες σε μία ειδική εκδήλωση.

«Η Ντάιαν Κίτον είναι μία από τις πιο αγαπητές κυρίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Ασύγκριτα καλή τόσο στην κωμωδία όσο και στο δράμα, έχει κερδίσει τις καρδιές του κόσμου δημιουργώντας χαρακτήρες δυναμικούς και ταυτόχρονα ευαίσθητους. Η καριέρα της ως σκηνοθέτιδας και παραγωγού είναι ακόμα μία απόδειξη του πάθους της για την τέχνη και τα απεριόριστα ταλέντα της», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου, Χάουαρντ Στρίνγκερ.

Από τους 45 καλλιτέχνες που έχουν τιμηθεί με το βραβείο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου μόνο οι εννέα ήταν γυναίκες, Μπέτι Ντέιβις, Λίλιαν Γκις, Μπάρμπαρα Στάνγουικ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μπάρμπρα Στράιζαντ, Μέριλ Στριπ, Σίρλεϊ ΜακΛέιν, Τζέιν Φόντα και τώρα η Κίτον.

 

