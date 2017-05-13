Renault: Κι εμείς θύματα της κυβερνοεπίθεσης

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault επλήγη από το κύμα των ταυτόχρονων κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκε χθες Παρασκευή εναντίον δεκάδων χωρών, έγινε σήμερα γνωστό από τη διεύθυνση της εταιρείας.

«Πληγήκαμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της εταιρείας, διευκρινίζοντας πως η Renault αναλύει την κατάσταση. «Από χθες το βράδυ έχουμε προχωρήσει σε μια δράση. Κάνουμε τα απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση», διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση ή θεσμό της Γαλλίας που ανακοινώνει ότι επλήγη από τις επιθέσεις αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ